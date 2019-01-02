【習近平對台講話】台學者：北京擬統一步驟　一國兩制外別無他選

中共總書記習近平今日上午提出5項對台原則，強調兩岸必須統一，倡議探索「一國兩制台灣方案」。台灣學者王信賢分析道，這代表北京已在研擬具體統一步驟，北京方面不會再提出「一國兩制」以外的選項。

有台灣學者認為，習近平講話具體化兩岸統一步驟。（路透社）

《中央社》引述政治大學東亞研究所所長王信賢表示，習近平在講話中提出的5項對台原則，試圖具體化統一步驟，可以視為中共當局推進統一的綱領性文件。

王信賢進一步指出，習近平強調堅決挫敗「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」，並以「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」作為「九二共識」內涵。代表支持「九二共識」就必須「謀求國家統一」，而且不容「兩個中國」。他認為，這種架構下不再有「中華民國」的存在空間。北京也直接表明，完全不接受台灣總統蔡英文去年8月起不斷強調的「中華民國台灣」論述。

將直接對台民眾出手推進統一

至於習近平倡議探索「一國兩制」台灣方案，王信賢指出，習近平將「一國兩制、和平統一」認定為「科學構想」、「解決台灣議題的最佳方案」，代表北京方面不會再提出其他選項；談及「民主協商」則代表統一步驟，將「一國兩制」內容具體化，台灣各界未來赴陸與官方交流，都必須在這個框架下運行。

他認為，依照中共傳統，習近平今天對「一國兩制台灣方案」一鎚定音後，各級涉台機構、學者勢必著手研擬具體政策。1月底舉行的中共中央對台會議、3月全國兩會的政府工作報告，應會有更多具體說法。

王信賢續指，「告台灣同胞書」原文包含「寄希望於1700萬台灣人民，也寄希望於台灣當局」，習近平這次僅提到「堅持寄希望於台灣人民的方針」，再對照習近平日前提及，未來將「牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權」，這代表無論台灣是什麼政黨執政，中共都將越過政府，直接對台灣民眾出手，推進統一。

（中央社）