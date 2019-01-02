【專訪】學者：大陸領導人首提「台灣方案」　盼兩岸「談框架」

中國國家主席、中共總書記習近平今日（2日）上午在「《告台灣同胞書》發表40周年紀念會」上發表重要講話，強調兩岸必須統一，倡議探索「一國兩制台灣方案」，引起兩岸關注。 對此，有學者對《香港01》表示，這是首次有大陸領導人公開提出要設計針對台灣的「一國兩制」模式，是對鄧小平構想的落實。亦有台灣學者指出，習近平此次講話，體現出大陸方面希望能和台灣「坐下來談」，討論建立一個未來兩岸關係的框架。

劉國深認為「一國兩制台灣方案」是對於鄧小平構想的發展和落實。（資料圖片）

習近平在講話中強調國家必須統一，同時又提出，「探索『兩制』台灣方案，豐富和平統一實踐」，此一表述引來各方注意。

對此，廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深指出，這是大陸方面有國家領導人第一次在公開場合正式提出，要設計「一國兩制的台灣方案」。他認為，這是對於鄧小平當年所提出的「一國兩制」構想的發展和落實。鄧小平八十年代即曾提出，只要台灣願意回歸，「黨、政、軍等系統，都由台灣自己來管。」

劉國深指，要建設針對台灣的「一國兩制」，就不會是大陸單方面決定，而是要兩岸進行協商，共議統一。他表示，這樣的制度設計會涉及很多問題，都需要兩岸進行溝通協商。

國立台灣大學政治學系教授張亞中認為，從習近平本次講話可見，大陸方面統一訴求十分明確。不過，如何實施「一國兩制」，台灣和香港澳門當有所不同，因此大陸希望能夠針對台灣制定不同的「兩制」方案。

劉國深還表示，本次習近平在講話中提及「實現金門、馬祖與福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋」，對於以後大陸各級地方政府有相當指導意義。他指，習近平所提出的具體內容，都可看作是「兩岸融合」的重要內容，這是把國家政策落實到實踐上，其落腳點就在於幫助台灣民眾解決需求問題，只要台灣方面願意，大陸方面就可以提供政策等方面的支持。而金門廈門通電通水，則是相對較易辦理的事項，由此入手，可以起到示範作用。

國立台灣大學政治學系教授張亞中說，從習近平講話看，大陸方面希望達成一個解決兩岸問題的框架。（資料圖片）

而關於如何達成「台灣方案」，習近平在本次講話中表示「在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。」

對此，張亞中指出，習近平在此次講話中表達出了兩岸能夠坐下來談判的期待，並希望能夠通過談判，達成一個解決兩岸問題的框架，並在這個框架下，解決過去七十年來兩岸未能解決的問題。而張亞中也認為，「坐下來談判討論框架」正是習近平本次講話中所體現出的大陸方面不同以往之處。

此外，張亞中亦指出，從習近平本次講話來看，大陸方面的對台政策並無實質性改變，依然堅持國家統一不動搖，在重申「中國人不打中國人」的同時，也不忘強調「不放棄武力」。

而劉國深則指出，一方面，針對台灣的「一國兩制」確實需要兩岸協商；另一方面，政治不是兩岸交流的全部，蔡政府也不會永遠執政，而且台灣政府對於民間影響總體有限，雖然大陸希望蔡政府 「不做沒格調的事情」，但如果其堅持拒絕「改弦更張」，那麼大陸方面也願意和台灣社會各界、和其他人打交道。