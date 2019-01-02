中央軍委：大膽使用個性鮮明、不怕得罪人的幹部

據《新京報》報導，經中央軍委批准，中央軍委辦公廳日前印發《關於進一步激勵全軍廣大幹部新時代新擔當新作為的實施意見》，明確建立健全容錯糾錯機制，並大膽使用個性鮮明、堅持原則、敢抓敢管、不怕得罪人的幹部等三類幹部。

2017年兩會期間，解放軍代表走出人民大會堂。（資料圖片）

《實施意見》明確，建立健全容錯糾錯機制，特別是以下六種情形，要同故意違規違紀違法行為區分開來：在貫徹落實上級和本級黨委決策部署中，因認識局限、形勢變化等因素出現過失的；在實戰化訓練、執行戰備任務等過程中，因不可抗力、難以預見因素造成安全事故的；在深化部隊改革、推進建設發展中，因缺乏經驗、先行先試發生失誤錯誤的；在臨機處置突發性事件中，因情況緊急導致一般性工作失誤的；在尚無明確限制和政策規定的探索性試驗、開創性工作中，出現一定失誤的；在解決歷史遺留問題、化解矛盾糾紛中，主動作為、迎難而上，出現一定失誤的。

對給予容錯免責的幹部，考核考察要客觀評價，選拔任用要公正合理，評先評優要不受影響。對因領導責任受到處分已過影響期，且能夠改正錯誤、做出工作成效的幹部，選拔任用時與其他幹部一視同仁。

政策待遇向基層幹部傾斜​

《實施意見》明確要大膽使用三類幹部：要全面歷史辯證地看待幹部，大膽使用個性鮮明、堅持原則、敢抓敢管、不怕得罪人的幹部，大膽使用關鍵時刻豁得出來、沖得上去的幹部，大膽使用默默無聞打基礎、幹實事的幹部。健全完善新型軍事人才培養體系，優化幹部成長路徑，注重在重大軍事行動中鍛煉和考驗幹部，培養強軍打贏、擔當作為的本領能力。

此外，《實施意見》還要求，政策待遇向作戰部隊、艱苦邊遠地區幹部特別是基層幹部傾斜。