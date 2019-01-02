【習近平對台講話】環時：兩岸和平統一不可擋　「台獨」已成幻象

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會今早（2日）在北京舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平會上發表重要講話，指出祖國必須統一，也必然統一，要探索「一國兩制」的台灣方案。 大陸官媒《環球時報》同日發表社評，兩岸和平統一不可阻擋，「台獨」已退化成迎合台灣政治體制的一種極端遊戲。

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會1月2日在北京舉行。（新華社）

社評形容習近平的講話是對台灣問題一次透徹的戰略梳理，是對祖國統一大趨勢的綱領性落實和布局。對於台海局勢，社評認為大陸已掌握當中的主導權和主動權，更指統一台灣早就可以實現了，大陸如果下決心以軍事解決問題，力量在很早以前就已是充裕的。

文章指出，和平統一是祖國統一事業的更高標準，它從一種善意開始，隨着大陸綜合實力的提升逐漸變成為堅實的自信，並且落實為具體政策，時至今日和平統一其實已經在路上。而和平統一亦意味着「台獨」的實際可能性已經歸零，「台獨」無論鬧得多歡都已成為幻象。而且「台獨」在經濟上也愈來愈不划算，從而失去了對大多數台灣民眾的吸引力，「台獨」已經退化成迎合台灣政治體制的一種極端遊戲。

此外，文章亦認為和平統一還意味着它是不可阻擋的進程，當中台灣當局搞「去中國化」，但台縣市當局可以積極拉近當地與大陸的關係，台企和民眾更可來大陸發展，從而形成繞開台灣當局的兩岸民間融合，這種形勢在2018年已愈來愈成氣候。文章指出，和平統一不是中華民族的一次苦行，其本質上是中華民族偉大復興的自然結果，並指台灣的政治不應在歷史的重要關頭像鴕鳥一樣，把頭紮進沙子裏。