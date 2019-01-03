【習近平對台講話】劉鶴亮相中共對台工作小組

1月2日，中國國家主席、中共中央總書記習近平出席《告台灣同胞書》發表40周年紀念會並發表講話。 當日，坐在台上的第一排的習近平、許其亮、劉鶴、王晨、丁薛祥、楊潔篪等人都是中共對台工作領導小組成員，這也是中共十九大後，中共中央對台工作領導小組首次公開亮相。其中，中國國務院副總理劉鶴最引人注目，而另一名主管外貿的副總理胡春華非小組成員。

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會1月2日在北京舉行。（新華社）

中共對台灣的重要決策大多經中共中央對台工作領導小組，成員有中共總書記習近平擔任小組長、中國政協主席汪洋任副組長，中國國務委員任祕書長，成員包括中宣部部長、中央書記處書記、中央軍委副主席、國台辦主任、商務部長、國安部長、主管對台情報的中共解放軍副總參謀長等。

依照中共的慣例，重要大會的入場序和其主席台的排序是政治地位的象徵。劉鶴被視為習近平的經濟智囊，現職是主管經貿的副總理。 2018年以來的中美貿易協商談判，劉鶴是主談代表，是習近平最倚重的財經幕僚。

報道稱，自胡錦濤之後，兩岸經貿交流日益重要，主管經貿的副總理就成為對台領導小組成員。當時主管外經貿的副總理王岐山是小組成員之一。

目前中美貿易談判是由劉鶴領軍，但負責對外經貿的商務部和進出口的海關總署，卻由另一名副總理胡春華主管。

在涉台和外事方面，國台辦主任劉結一是當然成員，國務委員兼外長王毅和中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任的楊潔篪（兼任中央台灣工作領導小組祕書長）也是當然成員。

此外，對台小組成員，還包括中共中央軍委副主席許其亮、中宣部長黃坤明、商務部長鐘山、國安部長陳文清、統戰部長尤權等。

值得注意的是，本屆中共對台小組，包含政協主席汪洋、祕書長楊潔篪，外長王毅，和國台辦主任劉結一，四人都是十分熟悉國際事務的領導官員，這意味著「對台涉外」是這一屆小組的工作重點。

（聯合新聞網）