【習近平對台講話】人民日報：爲台獨劃出不可逾越的紅線

中共官媒《人民日報》於昨（2）晚發表社論稱，中國國家主席習近平昨日發表的對台講話是「指引新時代對台工作的綱領性講話」及「行動指南」，對推動兩岸關係和平發展及「推進祖國和平統一進程」有指導意義。 社論指出，習近平的講話「全面闡述了我們立足新時代、在民族復興偉大征程中『推進祖國和平統一』的重大政策主張，深刻昭示了『兩岸關係發展的歷史大勢』」。

習近平昨日的談話，人民日報社論指，這是一個推進祖國和平統一的重大宣示。（翻攝網絡）

這篇以「推進祖國和平統一進程的重大宣示」為題的社論說，習近平在中共中央紀念「告台灣同胞書」發表40週年時發表的講話，是「指引新時代對台工作的綱領性講話，是做好新時代對台工作的根本遵循和行動指南」。

社論又說，這篇講話對推動兩岸關係和平發展、「推進祖國和平統一進程具有重大指導意義，必將產生深遠影響」。

同時，習近平的講話「科學回答了在民族復興新征程中如何『推進祖國和平統一』的時代命題，鄭重宣示了新時代『堅持一國兩制和推進祖國和平統一』」的主張，「充分體現了對台灣現實情況和社情民意的深入了解」。

社論聲稱，這篇講話「宣示了堅決反對台獨分裂、外來干涉的嚴正立場，重申中國政府、中國人民維護國家主權和領土完整的堅定決心和強大能力」，「為台獨勢力『劃出了不可逾越的紅線，形成強大震懾』」。

中共中央機關報人民日報的社論，一向被認為是中共中央的政策指標。