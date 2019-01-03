【習近平對台講話．觀察】5點方針顯自信　台灣難迴避統一進程

2019年1月1日，台灣總統蔡英文第一次選擇以「元旦談話」的文告形式，向台灣社會、兩岸及世界喊話。值得注意的是，這篇簡短的元旦談話，「兩岸關係」竟然就佔了超過一半篇幅，足見蔡英文積極從「兩岸關係」著手，好似應景的回覆「告台灣同胞書」40周年。

針對習近平談話，蔡英文於昨日下午回應態度強烈。

回顧前（1）日，針對兩岸議題，蔡英文提出了「四個必須」以及「三道防護網」。

所謂「四個必須」，指兩岸關係正向發展的關鍵基礎，包括：「必須正視中華民國台灣存在的事實」、「必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持」、「必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異」、「必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談」。

至於「三道防護網」，係指為了守護台灣安全而在兩岸交流建立的「民生安全防護網」、「資訊安全防護網」、「兩岸互動民主防護網」。平心而論，這三點幾乎直指兩岸近期各項爭議議題，包括：非洲豬瘟、假新聞的外力介入、華為案引爆的資通安全等。

但若進一步從政策論述對象來看，更多的可能是蔡英文企圖與「各方」對話：「民生安全防護網」訴諸的，面對大陸「開放」始終揣測不安的台灣社會、「資訊安全防護網」恐怕是向美國盟友表達同仇敵愾的意志、而「兩岸互動民主防護網」除向北京傳達對於「民主」機制的堅持外，也是向台灣社會證明民進黨對於「捍衛主權」、「守護台灣」的能力和堅持。

不過，有趣的是，蔡英文元旦提的「四個必須」、「三道防護網」，北京好像聽見了！

習近平於「告台灣同胞書」40週年發表最新對台論述。

習近平五點談話 讓統一更顯具體

1月2日，習近平在「告台灣同胞書」40週年發表對台談話，提出了「習五條」，包括：一、攜手推動民族復興，實現和平統一目標。二、探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。三、堅持一個中國原則，維護和平統一前景。四、深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎。五、實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。

更具體可見，以「統一」為基調，把「九二共識」的內涵修正為「求同存異，謀求國家統一」，表明兩岸「必須統一」也「必然統一」，「台灣前途在於國家統一」；他並強化「一國兩制」，首度提出「探索兩制台灣方案」。

習近平強調，堅決挫敗「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」，並以「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」作為「九二共識」內涵。此話代表支持「九二共識」就必須「謀求國家統一」，而且不容「兩個中國」。

直言之，在這樣的架構下，不再有「中華民國」的存在空間，更遑論蔡英文不斷強調的第一個「必須」：「中華民國台灣」。

其次，蔡英文提到第二個「必須」：「尊重2300萬人民」，但目前在中國大陸有很多「武統」聲浪，網民也有情緒反應。也就是說，若執意以各方民意基礎下「討論」兩岸關係，北京大可說我們的民意是「武統」。也因此，如何運用「和平」的方式解決台灣，問題不在北京，而是在蔡英文所領導的台灣政府。

第三，習近平又指出，在兩岸同屬一中的共識上，兩岸各政黨可推舉代表性人士，進入廣泛深入的「民主協商」，這是把兩岸未來有關政治關係的談話重點放在兩岸政黨、代表性人物，進而撇開了台灣政府。或可明白的說，這點與蔡英文的第四個「必須」直接衝突。

最後，習近平也說道，中國人不打中國人，願意最大誠意，最大努力爭取和平統一前景；不過，他也表明中國不承諾對台放棄使用武力，這是針對外部勢力干涉和極少數台獨分裂份子，絕非針對台灣同胞，兩岸要共謀和平。

習此番話，不僅可看做向國際（美國）喊話，更是警告蔡英文所提的「三道防護網」，指責蔡英文政府不斷的將國際各方勢力拉進兩岸關係，且想運用其他力量圍堵中國大陸、撕裂兩岸關係，讓台海情勢走向不可挽回的地步。

習近平的自信與希望 略勝一籌

總結來說，蔡英文在元旦的講話，強調「四個必須」，以「防堵」中國大陸的思維看待兩岸關係，在在顯示蔡英文提不出新意，只能重返「對抗」的路徑，坦率的說，不僅思維老舊，更傳達了「仇」的味道。反倒是習近平的講話，透露出中國大陸更多的自信與希望，期待藉由兩岸和平的融合發展。

蔡英文也該注意，習近平的談話已經鄭重強調，兩岸問題不能「一帶一代傳下去」，這代表著中共的統一進程已正式浮上檯面；同時，無論台灣何政黨執政，對於北京來說，這都已是不可逆的發展前景。假如蔡英文依然故我、不知變通，則台灣的主動性與彈性將會快速的消失。