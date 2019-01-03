【習近平對台講話．分析】柔性對話與強勢介入　陸施展對台主動權

從中共十九大報告到《告台灣同胞書》40周年講話，習近平結合「柔性對話」和「強勢介入」的對台政策路線日益清晰，宣告大陸將牢牢把握對台主動權，重塑海峽兩岸關係的議程，這是大陸在處理對台問題上應有的姿態。

習近平於「告台灣同胞書」40週年發表最新對台論述。

習近平在周三（1月2日）的講話中提出兩岸統一的前景與方案，引來台灣方面不少聲音激蕩，除了綠營表明不會接受一國兩制，實則連承認「九二共識」的藍營亦有所反彈。國民黨亦呼籲維持現狀，認為「一國兩制」在台灣並沒有市場；至於此前拋出「不排斥統一」的馬英九亦表示，兩岸還不具備統一條件。

實事求是的說，目前兩岸關係尚未達到有利統一的環境，但是不能「一代一代傳下去」。習近平這次講話的重點正是要「重塑議程」，表明大陸掌有主導權和話語權，以「兩岸統一」為大前提，設計各種邁向此目標的彈性方案，從而營造有利環境。

針對習近平談話，蔡英文於昨日下午回應態度強烈。

統一追求是對話基礎

對照今次習近平在兩岸關係發展上的論述，此前中共「九二共識」的核心都是「一個中國」。習近平曾在2016年兩會上表示，承認「九二共識」的歷史事實，認同其核心意涵，兩岸雙方就有了共同政治基礎，就可以保持良性互動；在去年的中共十九大上，他又指出，必須堅持一個中國原則，堅持「九二共識」，推動兩岸關係和平發展。

相較而言，習近平是次講話就直接挑明，「九二共識」的意涵不單是「海峽兩岸同屬一個中國」，更加是「共同努力謀求國家統一」。他點明「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」，更首次提出研擬「一國兩制」的台灣方案、積極推進「兩岸經濟合作制度化」等方針路線。

習近平在「九二共識」意涵中對「統一」的強調，正是大陸「強勢介入」的立足點，也是展開「柔性對話」的基礎。事實上，兩岸交流從來沒有像蔡英文所說「不設政治前提」，如今則要更進一步，以實現國家完全統一作為兩岸雙方溝通的基礎。

習近平講話定明中共對台工作方針轉變。圖為台灣的金門縣模範街，掛起代表海峽兩岸政權的旗幟。（中央社）

「習五點」充分考慮台灣利益

與十九大報告相比，「習五點」包括「經濟合作制度化」及推舉「代表性人士」協商，定明中共對台工作方針轉變。在對「兩制」台灣方案的探索中，習近平強調會充分考慮台灣現實情況，統一後台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重。

這也是柔性對話的體現，表明大陸會持續溝通，也會盡最大限度替台灣民眾謀福祉。無論是執政者民進黨的「台獨」，抑或國民黨的「不統」，都無法阻擋大陸主動推動及重塑統一議程，台灣一方最終還是要面對、接球。