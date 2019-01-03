【習近平前岳父】著名外交官柯華逝世　曾任駐英大使參與中英談判

內地傳媒引述北京潮商會工作人員消息指，中國著名外交家、北京潮人海外聯誼會首任會長柯華周二（1日）在北京與世長辭，享年103歲。 柯華最為人熟知是他在擔任中國駐英國大使期間，全程參與中英有關香港問題的談判，以及幼女柯玲玲是國家主席習近平的前妻。

柯華原名林德常，於1915年在廣東省普寧縣一個貧窮家庭出生，他曾先後歷任陝西西安市委副書記、西北軍政委員會文化教育委員會秘書長兼文化部副部長、西北行政委員會副秘書長等職務。柯華在1954年底調入北京，出任外交部禮賓司的首任司長，從此展開其外交生涯。柯華在1988年獲任命為第七屆全國政協常委，直至1995年退休。

柯華退休後擔任汕頭經濟特區顧問委員會主任、汕頭經濟特區北京顧問組組長，在1993年夏天成立了「北京潮人海外聯誼會」，並擔任聯誼會首任會長。

柯華應邀參加香港主權移交儀式上並拍照留念。（網上圖片）

柯華的外交生涯頗富傳奇色彩，據報擁有5個「第一」，分別是第一任外交部禮賓司司長、第一任外交部西亞非洲司司長、第一任外交部非洲司司長、第一任中國駐幾內亞大使、第一任中國駐菲律賓大使。柯華更在1978年擔任中國駐英國特命全權大使，因此參與了中英有關香港問題談判的全部過程。1997年7月1日香港回歸中國，柯華亦有應邀出席香港主權移交儀式，親眼見證歷史一刻。

值得一提是，柯華育有3個女兒，生於1951年的幼女柯玲玲是習近平的前妻。柯玲玲與習近平在1979年結婚，3年後和平離婚，二人並無生兒育女。

（綜合報道）