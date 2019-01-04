涉嚴重違紀違法　廣東原統戰部長曾志權被雙開　

據中紀委國監委網站今日（4日）消息，已落馬將近半年的廣東省委原常委、統戰部原部長曾志權被開除黨籍和公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關審查起訴。
廣東原統戰部長曾志權2018年7月落馬受查。（網上圖片）
中紀委國監委去年7月11日公布對曾志權違紀違法問題進行立案審查調查。 通報稱，經查，曾志權違反政治紀律，對抗審查；違反「中央八項規定」精神，超標準公務接待，接受可能影響公正執行公務的旅遊活動安排；違反組織紀律，在組織函詢時不如實說明問題，在官員選拔任用方面為他人謀取利益並收受錢款；違反廉潔紀律，為其親屬經營活動謀取利益，違規從事營利活動，收受禮金；違反工作紀律，違規決策；違反生活紀律。利用職務上的便利或職權、地位形成的便利條件為他人謀取利益並收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪。
通報指出，曾志權身為高級領導，將公權力淪為謀取私利的工具，與親屬結成利益共同體，利用財政資金審批權多方承攬工程，與私營企業主相互勾結，以「合法商業行為」之名掩蓋權錢交易之實，嚴重違反紀律，構成職務違法並涉嫌犯罪，屬於中共十八大後不收斂、不收手的典型。依據有關規定，將其雙開。
曾志權正式上任廣東省委統戰部部長僅3個月就落馬。（資料圖片）
2018年7月11日，曾志權落馬接受調查。據財新網2018年7月13日披露，曾志權當天上午原本要參加省委常委會議。在會議召開前，他被中紀委工作人員帶走。
公開資料顯示，曾志權生於1963年，廣東梅州五華人，屬「本土」官員，他長年在廣東省財政系統工作，歷任廣東省財政廳企業財務處主任科員、省財政廳農業處處長、省財政廳副廳長、廳長等職。2017年5月獲任命為廣東省委常委，躋身省委決策層，6月卸任省財政廳廳長職務，後分管省統戰工作。
2018年4月13日，官方正式宣布曾志權出任省委統戰部部長。曾志權上任不足3個月，便因為涉嫌嚴重違紀違法，落馬受查。
曾志權被指是客家幫成員。有觀察人士指出，廣東官場派系嚴重，梅州「客家幫」在廣東官場勢力極大。近年來，已落馬的廣東省政府原副秘書長羅歐、廣東省人大常委會原副秘書長李珠江、廣東原副省長劉志庚、廣東省委原常委、廣州原市委書記萬慶良都被認為是「客家幫」高官。