涉嚴重違紀違法　廣東原統戰部長曾志權被雙開　

據中紀委國監委網站今日（4日）消息，已落馬將近半年的廣東省委原常委、統戰部原部長曾志權被開除黨籍和公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關審查起訴。

廣東原統戰部長曾志權2018年7月落馬受查。（網上圖片）

中紀委國監委去年7月11日公布對曾志權違紀違法問題進行立案審查調查。 通報稱，經查，曾志權違反政治紀律，對抗審查；違反「中央八項規定」精神，超標準公務接待，接受可能影響公正執行公務的旅遊活動安排；違反組織紀律，在組織函詢時不如實說明問題，在官員選拔任用方面為他人謀取利益並收受錢款；違反廉潔紀律，為其親屬經營活動謀取利益，違規從事營利活動，收受禮金；違反工作紀律，違規決策；違反生活紀律。利用職務上的便利或職權、地位形成的便利條件為他人謀取利益並收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪。

通報指出，曾志權身為高級領導，將公權力淪為謀取私利的工具，與親屬結成利益共同體，利用財政資金審批權多方承攬工程，與私營企業主相互勾結，以「合法商業行為」之名掩蓋權錢交易之實，嚴重違反紀律，構成職務違法並涉嫌犯罪，屬於中共十八大後不收斂、不收手的典型。依據有關規定，將其雙開。