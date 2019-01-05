中央軍委軍事工作會議在京召開　習近平：做好軍事鬥爭準備　　

中央軍委軍事工作會議昨日（4日）在京召開，中央軍委主席習近平強調，中國仍處重要戰略機遇期，各種風險挑戰增多，全軍要在新的起點上做好軍事鬥爭準備工作。

習近平簽署中央軍委2019年1號命令，向全軍發布開訓動員令。（新華社）

發布開訓動員令​

習近平在會議前亦還簽署了中央軍委2019年1號命令，向全軍發布開訓動員令。不過，有異於去年1月3日開訓動員在河北保定的陸軍靶場舉行，當時現場有7000多名全副武裝官兵與近300台裝備受檢閱，今年僅採簽署動員令儀式。

習近平在會上指出，當今世界正面臨百年未有之大變局，中國發展仍處於重要戰略機遇期，同時各種可以預料和難以預料的風險挑戰增多。他強調，全軍要正確認識和把握中國安全和發展大勢，紮實做好軍事鬥爭準備各項工作。

習近平又表示，要強化戰鬥隊思想，堅持戰鬥力這個唯一的根本的標準，推動軍事鬥爭準備工作。

習近平會上亦接見了全軍備戰標兵單位代表和標兵個人。（新華社）

曾稱不承諾放棄「武統」台灣

習近平指出，要深化戰爭和作戰籌劃，確保一旦有事能快速有效應對。要加快推進聯合作戰指揮體系建設，提升聯合作戰指揮能力。要加強新型作戰力量建設，增加新質戰鬥力比重。此外，要落實戰化軍事訓練，提高練兵備戰品質和水準。

這次軍事會議之所以格外引起外界關注，是因為習近平本月2日才在《告台灣同胞書》40周年紀念大會上強調，堅決挫敗各種製造「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」的圖謀，取得一系列反「台獨」、反分裂鬥爭的勝利，強調「祖國必須統一，也必然統一」。他亦同時表明不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

（新華社／中央社）