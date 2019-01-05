王毅首訪布基納法索：雙方同意「一個中國」原則是兩國關係基礎

中國國務委員兼外長王毅日前首次訪問去年才與中國大陸恢復建交的「台灣前邦交國」布基納法索，指出雙方同意一中原則是兩國關係基礎。

王毅與布基納法索總統卡博雷會面。（中國外交部）

與中國復交「百分之百正確」

王毅此行分別與布基納法索總統卡博雷及外長巴里舉行會談，其間他表示布基納法索時隔24年與中國恢復外交關係，重新回到認同「一個中國」原則的正確立場，是一個符合國際共識、順應時代潮流的明智選擇，百分之百是個正確的決定。

王毅又指，雙方一致同意「一個中國」原則是中布關係的政治基礎，必須始終堅持，毫不動搖，並在堅持「一個中國」原則基礎上不斷增進互信，在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，使中布關係行穩致遠。隨着時間推移，中國將是布基納法索發展振興進程中值得信賴和持久可靠的夥伴。

布基納法索外長巴里指，與中國復交是布國從國家根本利益出發自主作出的抉擇。（中國外交部）

布方：盼中方繼續支持

布基納法索總統卡博雷則重申，布方承認世界上只有「一個中國」，致力於在「一個中國」原則基礎上發展和加強同中國的雙邊關係。他又感謝中方為布國發展經濟和改善民生給予的幫助，並希望可繼續得到中方支持。

而布基納法索外長巴里亦指，中國外長在兩國復交後不久即到訪，顯示中國是一個重信守諾的國家。他強調，與中國復交是布國從國家根本利益出發自主作出的抉擇，布方堅定堅持「一個中國」原則，不會受到任何干擾和影響。

（中國外交部）