官媒起底文娛業網絡數據造假：300元1萬粉絲　10元200個Like

內地近年來影視娛樂等行業在網絡上發展迅速，而其關注度也令人乍舌：一條微博點擊量可以超1億次，電視劇點擊量達幾百億次，然而，你可曾想過，這些數據可能都是假的？ 日前，官媒新華社即刊文，揭露娛樂行業存在的數據造假問題。

新華社稱，進行「刷流量」操作，主要工具是微博小號。（視覺中國）

一位曾經在某流量明星的粉絲數據組工作過的內部人士稱，很多流量明星會有一組甚至多組「數據組」「網宣組」，進行「刷流量」操作，主要工具是微博小號，這些微博帳號可以網購到，甚至還有網站以此為業。小號價格為0.55元（人民幣，下同）/個或1元/15個。

據某明星粉絲周女士介紹，「做數據」的資金部分來自藝人團隊/公司，也會有粉絲自發集資。買完微博小號後，還需要統一綁定才能使用。每月購買會員後可以通過「超級粉絲應援」App一鍵綁號，綁號費用一個號0.2元。

據悉，粉絲數量、評論量、閱讀量等都可以買。根據該粉絲提供的一份價格表，某傳媒公司提供的包括初級粉絲、模擬粉絲、精品真人粉等價格從45元/萬到1000元/萬不等，刷量點贊價格是3元100個。該傳媒公司同時號稱「與各大直播平臺皆有業務往來，為工作室、公司制定行銷方案，可簽訂保密協定，永無後顧之憂」。

新華社稱，在網絡上，10元可以買200個讚（Like）。（視覺中國）

「無論是視頻網站還是社交平台，很多需要流量的地方，可能都有一定程度的造假問題，並且有專門的流量公司在經營。」某衛視工作人員說。記者發現，在很多網店，只需花費30元就可以增加一條短視頻1萬次的播放量，10元可以買200個讚（Like）、20元可以買500個讚，300元就能增加1萬名粉絲。

此外，影視劇「刷流量」行為也很普遍。許多「刷量」公司通過多個功能變數名稱不斷更換訪問IP位址等方式，連續訪問視頻網站，短時間內可迅速提高視頻訪問量。

「流量造假行為的治理應該是一個多主體、多元化、綜合規制的過程。」中國互聯網協會研究中心秘書長吳沈括認為，首先，應明確各個主體的權責，鼓勵各方積極承擔相關責任，比如立法部門應儘快填補法律在這方面的空白。其次，執法部門也應當革新監管方式，可採取設立「黑名單」、違規主體曝光等形式，為行業發展劃定紅線，加大處罰力度。