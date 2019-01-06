《環時》斥蔡英文「癲狂」:「為個人利益綁架2300萬人的希望」

國家主席習近平在2日舉行的《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表對台講話，當中提及探索「一國兩制」台灣方案。對此，台灣總統蔡英文當日即出言反駁，表明「絕對不接受」一國兩制，之後又指「九二共識」已不再有模糊空間，呼籲全台各政黨不要再講「九二共識」。 中共官媒《環球時報》今日刊文狠批蔡英文，直斥她「像癲狂一樣」，反復攻擊「一國兩制」和「九二共識」；同時批評蔡英文為了延長自己的政治生命，不惜將「台海和平與穩定」、「台灣民眾的福祉」當成「賭本」，為個人利益綁架2300萬人的希望。

蔡英文稱台灣絕不會接受「一國兩制」，遭到陸方接連批評。（蔡英文IG）

文章以〈狠踩九二共識，蔡英文投靠深綠自保〉為題，開首直指蔡英文就像癲狂了一樣，反復攻擊「一國兩制」和「九二共識」，與剛上台時判若兩人；又說「一國兩制的台灣方案」是大陸對台傳遞善意，給予台灣方面最大的自主空間，反問道：「莫非蔡英文是想要兩岸『一制』嗎？」

文章稱，民進黨在九合一選舉大敗，蔡英文又被民進黨「四大佬」出公開信要求放棄連任，面對藍綠夾擊，她決定「選一頭」，急忙用公開否定「九二共識」向深綠送「投名狀」；對於有「台獨」分子在Facebook留言為她打氣，她回應說「真的很溫暖」，「其內心被拋棄的孤獨感和恐懼感欲蓋彌彰。」

「一邊一國」的路線將受大陸懲戒

文章指出，蔡英文在打響延續個人政治生命的保衛戰，台海和平與穩定、台灣民眾的福祉，她都不惜當做「賭本」押上去，以一個人的利益可以綁架2300萬人的希望。,而她公開拒絕接受「九二共識」，開啟了惡化兩岸關係的更大賭博，等於是在對台灣民眾講：「我知道你們願意生活在更嚴重的動盪中，承受更多代價。」

文章批評，蔡英文用「維持現狀說」一度欺騙了大家，但在維持現狀的前面卻沒有「台獨」的位置，「台獨」只能是「魚死網破的魔幻」。

文章又籲台灣民眾拒絕跟著蔡英文和民進黨走，不讓台灣做他們「施展政治野心的砲灰」，「蔡英文走『一邊一國』的路線，大陸一定會予以懲戒，台灣民眾也應奮起聲討。」