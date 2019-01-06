四川婦引產後紗布留體內腹痛亡　官媒批醫院及衛計部門互卸責任

去年6月，四川省攀枝花市一名42歲的中年婦女在當地一家民營醫院做完剖宮引產手術後，腹痛持續了4個月之久，她在3家醫院輾轉進行6次治療後，最終離世。 其後法醫為死者進行解剖時，在小腸腸腔內竟然發現了3塊比A4紙還大的紗布。官媒中央人民廣播電台中國之聲報道稱涉事的醫院及衛計部門互相推卸責任，至今真相未明。

死者袁平秀去年6月在攀枝花市的宏實醫院進行剖宮引產手術。（中國之聲官方微信）

報道稱，死者袁平秀去年6月在攀枝花市的宏實醫院進行剖宮引產手術，可是手術之後，袁平秀出現了腹痛不止的症狀，吃甚麼吐甚麼，體重也從95公斤跌到了75公斤。其後袁平秀又輾轉在攀枝花市中心醫院、攀枝花市第二人民醫院和攀鋼總醫院3家醫院共入院6次接受治療，至去年10月尾在攀鋼總醫院死亡。

根據屍檢報告，法醫在袁平秀的體內找到了3塊紗布。其中一塊紗布位於小腸腸壁破口處，另外兩塊紗布位於小腸腸腔內。每塊紗布攤開，比A4紙還要大很多。司法鑑定意見顯示死亡原因為腸梗阻、腸破裂導致急性化膿性腹膜炎、急性腹腔炎和盆腔炎導致的感染性休克死亡。

袁平秀於去年10月尾死亡。（中國之聲官方微信）

攀枝花市衛計委副主任李永祥表示，袁平秀在宏實醫院做的是引產手術，而紗布是在腸腔裏發現的，從醫學的角度解釋不清楚情況。對於3塊紗布為何會留在袁平秀體內，宏實醫院的院長則表示不清楚，又稱「這要幾家醫院綜合考慮」，不清楚袁平秀在其後去過的醫院裏有沒有做手術。報道又稱，袁平秀之後去的3家醫院依靠先進的醫療器械經過數月診療，卻都未能發現隱藏在其體內的紗布。

衛計部門僅停止涉事醫院的婦產科業務

對於醫院和衛計部門的種種回應，死者丈夫尹江十分不滿。他曾找過宏實醫院和攀枝花市西區衛生局討說法，但得到的回覆卻是雙方各自推卸責任。攀枝花市西區衛計局於去年12月尾要求宏實醫院停止開展婦產科業務，除此之外沒有再採取其他措施。西區衛計局黨委副書記卓婭莉表示：對於醫院只能是加強管理，醫院擁合法資格，追溯的話只能查處個人超範圍行醫的行為。

攀枝花市衛計委副主任李永祥表示已經就事件成立了調查組，待調查結果出來後，將依法依規對相應責任單位和責任人進行處罰。

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