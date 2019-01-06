會長曾參與佳士工潮　人民大學新光協會遭整改　校內現抗議塗鴉

據中央社報道，繼北京大學馬克思學會遭強制全面改組後，中國人民大學「新光平民發展協會」（以下簡稱新光協會）2日（上周三）也遭暫停活動並限期整改，引發校內師生關注。

新光協會成立於2011年，是以校內工友為對象的服務性社團，並為工友開辦夜校進修班，曾獲得官媒《人民日報》等媒體報道讚揚。但在2017年，因為工友的工時變長、待遇未隨之提升，夜校參與率嚴重下滑被迫停辦，一度引發內媒關注。其後新光協會為替工友維權，與校方及管理工友的後勤集團關係日益緊張。

新光協會曾舉辦夜校進修班。（網絡圖片）

報道稱，去年暑假，會長陳可欣等新光協會成員曾南下參與深圳佳士科技公司工人維權運動。此後，新光協會在校內迭遭打壓，連辦多年的元旦晚會也遭停辦；新光協會又指控校方恐嚇工人不得前來參加活動。

人民大學學生社團聯合會微信公眾號於2日發出公告，宣布新光協會即日起暫停活動限期整改，限期3個月。公告指控部分新光協會成員無視黨紀國法和校紀校規，不尋求正常、正當的爭議解決辦法，社團骨幹不聽從社團指導老師的指導意見、不遵循社團管理辦法，故意製造事端，擴大網絡影響。

公告還指控新光協會成員故意曝露師長聯繫方式；更有人攜帶疑似管制刀具，進入社團指導老師辦公室，隨意翻查老師辦公文件；在校園裏以高呼口號、舉大字報等方式違規聚眾集合，擾亂校園秩序。

新光協會遭暫停活動並限期整改後，人大校內出現抗議塗鴉。（Twitter）

協會：無法理解與接受

新光協會則發出聲明一一否認公告指控，又表示他們秉持人大精神為工人發聲卻遭整改，無法理解與接受。看到後勤違法用工現象，為工友發聲是自然的選擇，如果連發聲也要遭遇整改，他們實在不能理解。此外，根據Twitter訊息，人大校內出現一面黑牆，上面寫著「黑夜一無所有 為何給我安慰」，但沒多久即遭校方派員把字塗掉。新光協會成員表示，可能有同學以此表達抗議。

有不具名的新光協會成員表示，他們不但被校方派員監控，社交媒體帳號與發文也頻遭封鎖。

（中央社）