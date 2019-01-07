中國研發新一代HPV疫苗　稱有望預防99%子宮頸癌勝九價疫苗

據新華社報道，福建廈門大學的夏寧邵教授團隊經過六年的研究，取得關鍵技術突破，將來有望研發出一種可預防99%子宮頸癌的高效HPV疫苗，效用勝於目前已上市的可預防大約90%子宮頸癌的九價HPV疫苗。

報道稱，現有的第一代和第二代HPV疫苗，均使用類似於HPV天然病毒顆粒的「類病毒顆粒」作為疫苗抗原。一種HPV類病毒顆粒只能預防一種HPV病毒類型。如果按照傳統方法，為提高預防效果，覆蓋更多的病毒種類，就需要增加顆粒的種類數量。但如果用這種「一對一」的方法去製造可以預防十幾種HPV病毒類型的疫苗，將會造成疫苗接種劑量大，增加潛在的副作用，還會提高疫苗製造的複雜性和生產成本。

研究人員在廈門大學做樣本檢測實驗。（廈門大學供圖）

夏寧邵教授團隊則研發出一種新技術，能用較少的類病毒顆粒種類來預防更多的HPV病毒類型。研究團隊利用新興的結構疫苗學方法設計了一種複雜的「嵌合類病毒顆粒」，它上面集成了三種類型HPV病毒顆粒的特徵，使之前一個類病毒顆粒只能模擬一種HPV病毒類型的形貌，變成了一個類病毒顆粒能夠模擬三種HPV病毒類型的形貌，這也意味著一種HPV類病毒顆粒具有同時預防三種HPV病毒類型的功能。

在小鼠和猴子的測試中，研究人員發現「嵌合類病毒顆粒」所提供的免疫效果，與過去「一對一」方法疊加三種類病毒顆粒所產生的效果相當。

研究成果已在《自然‧通訊》上刊登

夏寧邵表示，新型疫苗將適用於9至45歲的女性，其生產成本不會高。夏寧邵長期從事HPV疫苗的研究。他的團隊研製了即將在國內上市的首個國產第一代HPV疫苗。第二代國產九價HPV疫苗也於2017年獲得臨床試驗批准。

報道又稱，研究成果已於近日發表在國際權威期刊《自然‧通訊》上。期刊的審稿人認為這是「一項了不起的成就」，因為這種新疫苗在增加可預防病毒類型的同時，減少了疫苗抗原所需的類病毒顆粒的種類，因此不會增加生產成本和難度，並減少副作用的產生。他們在給研究團隊的回覆郵件中表示，「相信這種新型疫苗會走向臨床」。

（新華社）