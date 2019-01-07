【掃黃打非】去年全國關閉2.6萬個網站　查處案件1.2萬宗

據新華社今日（7日）報道，去年「掃黃打非」部門在全國共收繳各類非法出版物1590萬件，處置網絡淫穢色情等訊息618萬條，取締關閉網站2.6萬個，查處各類案件1.2萬宗。

「掃黃打非」部門的執法人員查看非法製品。（中國新聞網）

報道舉例稱，在湖南郴州查處「12‧28」傳播淫穢物品牟利案，破獲網絡直播平台「桃花島寶盒」，摧毀淫穢表演直播平台100多個及淫穢直播站點35個，拘捕涉案人員163名。在浙江嘉興破獲「4‧05」特大跨境網絡傳播淫穢物品牟利案中，摧毀直播平台「Max」，拘捕境內外涉案人員200餘名，涉案金額2.5億元，是目前國內破獲的最大色情直播平台案件。

此外，「掃黃打非」部門去年又開展涉兒童色情有害信息專項整治，清理有害訊息37萬條，督促重點網站自查刪除鏈接130餘萬條，對傳播「邪典」（cult）影片的多家知名互聯網企業予以行政處罰並曝光，企業負責人被依法刑事拘留。

報道又稱，全國去年查繳大量非法有害兒童出版物。其中，湖南益陽查辦「3‧12」特大製售非法有害兒童出版物案，查獲非法兒童類出版物3000餘萬冊，是近年來查處涉案非法出版物數量最大的案件，也是目前全國已查獲的通過電商平台銷售非法兒童類圖書涉案金額最大的一宗案件。