【權健黑幕】央視：權健只是非法傳銷冰山一角　整治不能點到即止

業務範圍遍及保健食品、化妝品、醫療服務等的內地大型直銷公司「權健集團」，因虛假宣傳和非法傳銷，實際控制人束昱輝等18名疑犯已被刑事拘留。 事件亦引起社會對保健品傳銷亂象的關注。官方《央視網》今日（8日）就發表評論指出，權健牽扯出來的只是非法傳銷的冰山一角，打擊清理整頓保健品亂象的行動，應該是持續的、徹底的，而不是點到為止。

權健始創人兼董事長束昱輝等18人已被捕。（網絡圖片）

文章以〈權健之後還有更大的「魚」〉為題，稱權健公司背後隱藏的是一條龐大的保健品非法傳銷產業鏈，這個產業鏈從上個世紀九十年代一直延續至今，傳銷企業以金字塔模型為基礎，一傳十，十傳百，像「病毒裂變」一樣迅速擴張。其通過對被發展人員及其直接或間接發展人員的數量或者銷售業績為依據計算，給付報酬；或者通過要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，嚴重擾亂經濟秩序，影響社會穩定。

文章指出，危害如此巨大，卻依然能屢禁不絕，離不開傳銷企業精心的包裝、高明的偽裝和高超的「忽悠」。其以「神化」保健品作虛假宣傳，以免費體驗等為幌子吸引下線，以打親情牌為藉口拉近距離，以多買多賺設下消費陷阱，種種傳銷手段利用人性的弱點有效麻痺被騙者的神經。

虛假宣傳有如「草菅人命」

文章批評，在精心包裝之下，「權健」的產品都具備著匪夷所思的功效，給人以巨大希望，但實際結果與宣傳功效相差懸殊，把「有希望」變成「沒希望」，稱之為「草菅人命」也不為過分，而這些產品最終也成為「權健帝國」倒塌的定時炸彈。

文章結尾道，一個權健牽扯出來的只是非法傳銷的冰山一角，非法傳銷企業備受質疑卻能逆風生長，背後的原因不得不引起注意和思考。「權健事件」出現後，看到相關部門依法查處取締不符合消防安全規定的火療養生場所、開展集中打擊清理整頓保健品亂象專項行動，但這種行動應該是持續的、徹底的，而不是點到為止。

央視評論直言，權健產品的實際結果與宣傳功效相差懸殊，把「有希望」變成了「沒希望」。圖為內蒙古4歲女童周洋，其父親周二力聽信權健的推銷中斷女兒的化療療程，讓女兒改服食其提供的「抗癌」產品。結果兩個多月後，周洋的病情惡化，回天乏術。（網上圖片）

網文揭露權健虛假宣傳、非法傳銷等問題

早前報道，內地著名醫學知識分享網站的微信公眾號「丁香醫生」日前發表文章，直指權健涉嫌虛假宣傳、非法傳銷等問題。當中以3年前病逝的惡性生殖細胞瘤患者內蒙古4歲女童周洋為例，周洋父親周二力聽信權健的推銷中斷女兒的化療療程，讓女兒改服食其提供的「抗癌」產品。結果兩個多月後，周洋的病情沒有半點起色，回到醫院重新接受檢查，更發現腫瘤已經復發並轉移，回天乏術。

事件在內地社會引起高度關注，涉及權健的種種醜聞也相繼曝光，包括權健員工和經銷商吃衛生巾證實產品「安全性」、男子使用權健汗蒸設備後死亡等。