金正恩再度訪華　學者：中國仍是朝鮮打開內政外交局面的突破口

朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩昨日（7日）起展開一連4日的訪華行程。 金正恩第四度訪問中國，有學者分析認為，這說明在朝美接觸陷入僵局的情況下，金正恩仍然認為，中國才是繼續打開內政外交局面的突破口。

金正恩第四度訪問中國。（資料圖片）

官媒《環球網》引述吉林大學國際政治系教授、朝韓問題專家王生表示，金正恩新年出訪的第一站選擇中國，說明在朝美接觸陷入僵局的情況下，他仍然認為中國才是朝鮮繼續打開內政外交局面的突破口。

王生認為，金正恩這次來訪的目的跟推進朝美第二次首腦會談相關。他指出，回顧去年一年朝鮮半島局勢的發展過程就可以看到，半島局勢的轉緩雖然是相關國家共同努力的結果，但不可小看的是，從去年3月25號開始，習近平與金正恩接連三次的見面作用是非常大的，「金正恩在2018年能意志堅定走無核化道路、與美國談，主要是來自於對中國的信任。」

新年首訪中國 表明對中朝關係高度重視

王生分析道，金正恩這次訪華，朝美關係仍處於僵局的狀態，如果未來美朝談判進展順利，朝鮮的經濟重心轉移，半島局勢才可能有條件繼續回暖，不然如果制裁問題解決不了，半島局勢仍難預測。而如何為僵局打開一個突破口，對朝鮮2019年的內政外交局面非常關鍵。

王生續指，今年是中朝建交70周年，金正恩把今年的第一次出訪活動安排在中國，也表明對中朝關係發展的高度重視。習近平曾表明訪朝願望，今年首腦互動可能會格外頻繁，包括各個領域的交流和合作。對中朝關係發展和朝鮮國內戰略轉變是非常關鍵的一年。「2019年對於朝鮮來說，不亞於1979年對於中國發展的意義。」

（環球網）