遼寧官媒：遼寧自貿試驗區瀋陽片區今年將探索建立自由貿易港

據內媒《遼寧日報》今日（8日）報道，遼寧自貿試驗區瀋陽片區今年將圍繞投資自由化、貿易便利化、金融服務創新、政府職能轉變等重點領域，聚焦國資國企改革和東北亞開放合作等差異化試驗任務開展創新探索，包括試行企業投資項目承諾制，探索建立自由貿易港、簡化金融機構准入管理等。

遼寧自貿試驗區瀋陽片區政務服務中心。（網絡圖片）

瀋陽片區在對外商投資實行准入前國民待遇加負面清單管理模式基礎上，將對負面清單之外的外商投資項目（國務院規定對國內投資項目保留核准的除外）及外商投資企業設立、變更實行備案制，同時擴大開放先進裝備製造、金融、科技、物流等領域，降低外商投資性公司准入條件；探索建立自由貿易港，推進「瀋陽港」建設，構建以瀋陽為核心的集陸港、海港功能於一體的國際物流母港，完善瀋陽空港服務效能，建設面向東北亞的樞紐港。

在金融創新與風險監控方面，瀋陽片區將探索建立與自貿試驗區相適應的本外幣帳戶管理體系，擴大人民幣跨境使用範圍；探索建立區域性國際貿易結算中心，開展跨國公司外幣資金集中運營管理改革試點，進一步放寬跨國公司外匯資金集中運營管理准入條件；開展跨國企業集團跨境雙向人民幣資金池業務，逐步放寬准入條件等。據悉，目前瀋陽片區已落戶380家金融類企業，全省已獲得內資融資租賃企業試點申請批覆的7家企業中有6家已經進駐。

此外，為增強區域人才吸引力，瀋陽片區將實行更加開放的永久居留政策，探索開展技術移民制度試點工作，建立「盛京人才卡」制度，以《瀋陽市高層次人才認定辦法》為標準，重點為高層次人才出入境、落戶、醫療保險、就醫、子女入學等方面提供便捷服務。

（《遼寧日報》）