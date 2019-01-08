湖北設「恥辱牆」公布電信詐騙疑犯個人資料　律師批不尊重人權

早前湖北孝昌縣警方破獲一宗特大跨境電信詐騙案，拘捕10名疑犯，仍有部分涉案疑犯在逃。孝昌縣近日製作了電信詐騙「恥辱牆」，將在逃和已落網的疑犯的相片和個人資料公開，做法引起爭議。

孝昌縣的電信詐騙「恥辱牆」。（《楚天都市報》）

去年8月，湖北孝昌縣警方接到舉報後開始調查一宗特大跨境電信詐騙案，發現一個詐騙集團先在網上大量散布信貸廣告，騙取受害人信息，之後詐騙集團假冒一家信貸公司的員工，以提升信用額度為由要求受害人轉帳到指定的銀行卡上。詐騙得手後，收款的銀行卡會被郵寄到緬甸的詐騙集團成員手中，成員拿著銀行卡到賭場裏以玩家身份把錢取出，再轉給國內的同夥分贓。

當地警方稱，這個詐騙集團人數眾多，初步查證有近30人，而且作案次數多，受害人達4000餘人，涉及全國20個省市，涉案金額達到2000餘萬元人民幣。當地警方聯同其他地方的警察部門在去年12月於國內及緬甸拘捕10人，但仍有部分涉案人員在逃。

孝昌縣的電信詐騙「恥辱牆」公開疑犯的照片及各種個人資料。（《楚天都市報》）

值得關注的是，孝昌縣各處在本年初製作了電信詐騙「恥辱牆」，許多在逃和已落網的疑犯都在其老家上了「恥辱牆」。「恥辱牆」上除了刊登疑犯的照片外，還有住址和身份證號碼等資料。陡山鄉江河村一位村幹部表示：「一旦上了恥辱牆，家屬就要面對村裏人異樣的眼光。」有在逃疑犯的家屬表示，會勸說疑犯主動投案自首，爭取「從恥辱牆上下來」。

據報道，近日從全國電信詐騙犯罪重點地區黨政主要領導集中約談會上傳出消息：全國電信網絡詐騙形勢依然嚴峻，必須以更大決心和更強力度推進新一輪打擊整治工作，為深化孝感市所轄的孝昌縣打擊電信詐騙的工作，孝感市決定建立恥辱牆制度，所有電信詐騙人員都要上恥辱牆。目前，這一制度已在孝昌縣全面展開。

律師：張貼疑犯資料需謹慎

湖北雲企會律師事務所創始合夥人李龍律師則表示，執法機關的動機和目的是好的，但也應採取合法的方式正確處理，尤其是對法院未作出判決的疑犯，張貼其資料需謹慎。執法機關行使公權力時，不僅要依法行政，還要尊重人的基本權利，「恥辱牆」的做法也值得商榷。

（《楚天都市報》）