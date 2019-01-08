廣電總局：營造禮讚新中國氛圍　持續整治天價片酬

2019年度全國廣播電視工作會議周日（6日）起一連三天在北京舉行，中宣部副部長、國家廣播電視總局局長兼黨組書記聶辰席表明，新一年的工作要突出「一條主線」，同時做好五方面重點工作。 其中包括要持續整治泛娛樂化、追星炒星、天價片酬、唯收視率點擊率、違規播出廣告等問題。

聶辰席指，今年是新中國成立70周年，故「一條主線」就是要努力營造禮讚新中國、奮進新時代的氛圍，而五方面重點工作則要帶動全局工作提升水平，推動廣播電視工作不斷加強，更好地服務中共和國家事業。

2019年度全國廣播電視工作會議周日（6日）起一連三天在北京舉行。（網上圖片）

在第五項的「堅持安全為本，實施管理優化」中，聶辰席要求要強化責任落實，管理部門、播出機構、製作經營機構、網絡機構等都必須承擔相應的政治、管理及主體責任。管理重點就是堅持網上網下統一導向、標準及尺度，持續整治泛娛樂化、追星炒星、天價片酬、唯收視率點擊率、違規播出廣告等突出問題，同時要跳出傳統觀念模式的束縛，綜合運用行政、經濟、法律、科技等手段，提高治理體系和治理能力現代化水平。

聶辰席強調，廣播電視工作是政治工作，廣播電視部門是政治機關，「必須把旗幟鮮明講政治作為第一位的標準和要求，全面加強黨的領導和黨的建設。」

（國家廣電總局）