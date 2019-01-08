【金正恩訪華】中朝互信有助達成「雙軌並進」

朝鮮領導人金正恩一年內第四度訪華，相信源於美朝「特金會」有新進展，是次訪華便是就此與國家主席習近平交換意見。中國作為居中斡旋的第三方，地位舉足輕重。 中方一向主張美朝協商由「雙暫停」進展至「雙軌並進」。目前朝鮮已暫停核導實驗，美國和韓國也暫停針對朝鮮的軍演，半島局勢各方正需要進一步「雙軌並進」，亦即實現無核化並建立半島和平機制，北京於此時發揮影響力適逢其時。

金正恩在周一（7日）啟程訪華。（視覺中國）

金正恩是次訪華時機微妙，正值美國貿易談判代表團在北京展開對華磋商，當中隱約反映中美大格局下有不同議題，而朝鮮核問題重要程度堪與中美貿易相比。中方選擇這個時候接待金正恩，正彰顯中國將一如既往按自身判斷應對國際局勢，以「做我應該做的」姿態自居。

從過往金正恩多次訪華行程可見，中朝雙方互信深厚，最高領導人之間互動頻繁，而每一次會面均會推動事態發展，「雙暫停」正是成果之一。

解決朝鮮的「合理安全關切」

實則不論是對美交涉，抑或是國內經濟改革，朝鮮均對中國信任有加，例如去年便多次有朝鮮高官率團來華考察中國經濟發展現狀，外界更推測平壤有意向北京取經，推行朝鮮版「改革開放」。

對於半島當下局面，中國一向認為要「解決各方包括朝鮮方面的合理安全關切」，意謂平壤多年來發展核武，正因自覺在東北亞遭受美國及其盟友圍堵，飽受「政權更替」的威脅。有見及此，對於聯合國安理會所作對朝制裁，中國的一貫底線是要保障朝鮮的基本民生穩定，以防觸發地緣政治危機。

中國「應該做的」事情​隨事態演變

然而隨著美朝關係演變，中國「應該做的」事情已不止於此。中朝高層多次對話顯示，朝鮮有意將國安基石逐漸由「擁核自保」轉為「經濟自強」，北京亦表明願意提供相應協助。

對中方而言，這次招待朝鮮最高領導人，不單是要就傳聞中的「特金會」給予意見，商討談判策略。更為要者，要達致「雙軌並進」的目標，長遠化解半島核僵局，朝鮮需要獲得核武以外的「安全保證」，而按中朝之間的歷史關係和經貿往來，中國必然於此扮演積極而重要的角色。這一議顯亦應當會出現在金正恩是次訪華的議程上。