【最高法卷宗被盜】中央政法委牽頭調查　最高法黨組：全力配合

央視前主持人崔永元早前揭露「陝北千億礦權案」的案卷在最高人民法院丟失，中共中央政法委近日已牽頭成立聯合調查組，聯同中央紀委國家監委、最高人民檢察院、公安部就事件展開調查。

事件最先由央視前主持人崔永元在網上揭露。（網上圖片）

官媒：呼應民意 昂揚法治

中共中央政法委微信公眾號「長安劍」昨晚（8日）發布上述消息，而最高人民法院黨組亦已召開會議，表示堅決擁護中央政法委牽頭的聯合調查組調查「千億礦權案」卷宗丟失等問題，將全力配合聯合調查組工作。

而內地官媒《人民日報》昨晚亦在微博發表評論指，成立聯合調查組之舉既呼應民意，更昂揚法治精神，讓公眾吃下定心丸，並形容「在撲朔迷離中廓清迷霧，在眾聲喧嘩中堅定立場」。

據早前報道，這宗「陝北千億礦權案」是由前央視主持人崔永元揭露，法院相關案卷曾在最高法丟失。案情屬煤礦所有權糾紛，訴訟時間超過10年，審理期間爆出有陝西公函發至最高法干預法庭判決。案件前年底宣判，投資公司最後「勝訴」，但判決迄今未能執行。

法官曾拍片自述證實事件

由於此案發生在最高法的大樓內，事件被崔永元網上揭發後，當局首先表示屬謠言，後又改口要調查。一段承辦案件法官王林清的自述影片上月更在網上流傳，他在片中證實案卷離奇被盜，坦言為「免遭不測」而拍下影片。

王林清在影片中講述，他曾是陜西榆林凱奇萊公司告西安地質勘察院案件承辦人，在準備寫判決書前，發現原存在自己辦公室的案卷離奇被盜，「我想通過這個視頻（影片）的目的，就是要給自己、為保護自己，免遭不測，留下一些證據」。

他又透露，其位於法院內的辦公室門口本來就有兩個監控攝影機，但當時都神奇地損壞了，「我一聽就感覺這個事情非常蹊蹺，監控怎麼可能說壞就壞，而且是安裝不久的監控，並且我的辦公室門口有兩個監控，壞一個也不可能兩個都壞啊」。

就在崔永元公開幾張疑是丟失案卷的圖片，以及傳出有王林清自述影片的同一天，最高法於上月29日晚間在微信上就卷宗丟失問題發表聲明，宣布已經啟動調查程序，並說歡迎崔永元等知情人提供情況。如發現工作人員違反審判紀律問題，將依紀依法嚴肅處理。

（新華網/政法委微信公眾號「長安劍」）