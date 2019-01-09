被責令辭職後首現身　前西安市長上官吉慶央視談秦嶺違建別墅案

前西安省委副書記、市長上官吉慶自上月底被官方披露涉違紀違法，被責令辭去全國人大代表職務後，他近日首度在央視一個節目出鏡，談及自己在「秦嶺違建別墅拆除」工作上所犯的錯誤。

上官吉慶被責令辭職後，近日首度在央視一個節目出鏡。（央視截圖）

習近平曾作6次批示

上官吉慶昨晚（8日）在央視新聞專題片《一抓到底正風紀》的預告內現身，當時他在片中表示：「怕這些問題（秦嶺違建別墅）延續這麽些年了，背後肯定有這樣那樣複雜的人際關係。」

「秦嶺違建別墅拆除」案自2014年開始發酵以來，陝西官場已有多名官員「落馬」受查，中共中央總書記習近平更先後對事件作出6次批示。對於此案，中紀委副書記徐令義認為，秦嶺別墅違建的發生和演變，其最重要原因在於相關的中共黨組織「政治建設缺失」，相關官員對政治紀律缺乏敬畏之心，缺乏政治規矩意識。

「秦嶺違建別墅拆除」案自2014年開始發酵以來，陝西官場已有多名官員「落馬」受查。（央視截圖）

個人資料去年突從官網撤下

據公開資料顯示，出生於1963年的上官吉慶仕途一直在陜西發展，曾先後擔任過陜西省咸陽旬邑縣委常委、副縣長、副書記、縣長，彬縣縣委副書記、縣長、縣委書記，咸陽市財政局局長，咸陽副市長，寶雞副市長、副書記、市長、書記、市人大常委會主任，西安市委副書記、副市長、代市長、黨組書記等職。

上官吉慶自2015年10月起擔任西安市委副書記、副市長，並於2016年1月升任代市長，次月任市長。不過，上官吉慶的個人資料卻於去年11月2日突從官網撤下，顯示他已不再擔任西安市長職務。中國民主建國會西安市委員會同年11月5日召開會議，指出中共中央決定對時任陝西省委常委、省委秘書長錢引安涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查，並對上官吉慶等人給予處分決定。而西安市人大常委會會議亦決定，接受上官吉慶辭去西安市長職務的請求。