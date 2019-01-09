藝人馬景濤籲台灣年輕人要有「祖國意識」：奉獻青春給偉大的中國

由上海主辦的「We愛•第三屆兩岸青年短片大賽」8日（周二）舉行啟動儀式，受邀擔任評判的台灣藝人馬景濤呼籲台灣年輕人要有「祖國意識」，還強調只有中國強大才會在世界上發光、發熱，才能將民族文化傳承下去。

馬景濤在94年版的《倚天屠龍記》飾演張無忌，而周海媚則飾演周芷若。（網上圖片）

這項由上海市海峽兩岸交流促進會、上海文化聯誼會等部門擔任指導單位的兩岸青年文化交流活動，第一屆就吸引1203部兩岸青年的參賽作品，去年徵集到的參賽作品更達到2119部。今年的主題延續「我們愛」，參賽者必須用自己的鏡頭，講述發生在上海、台北等兩岸城市中關於「我們愛」的故事。

馬景濤在啟動儀式後受訪時表示，他從小的心願就是要做個驕傲的中國人。馬景濤說，上個世紀90年代，隨著瓊瑤的電視劇登陸，他也第一次踏上祖國大地，當時他的內心非常非常亢奮。在接下來的2、30年間，他一直在中國大江南北奔波，也創造出許多和大家一起長大的作品。

馬景濤又強調「兩岸一家親」，「我們是一家人，我們不分彼此，不分來自各地，我們的心要團結在一起」。他也呼籲台灣年輕人要有「祖國意識」，要奉獻自己的青春、智慧、熱情給「偉大的中國」。

馬景濤跟陳秀雯合作《再見艷陽天》，飾演一對恩愛夫妻。（網上截圖）

曾演亞視《再見艷陽天》 早年作品為港人熟悉

馬景濤曾拍過瓊瑤作品《梅花三弄》，最為港人熟悉的是93年的《梅花烙》和《水雲間》、94年的《倚天屠龍記》及96年亞視的《再見艷陽天》。在《倚天屠龍記》中他一人分飾兩角張翠山及張無忌，在《再見艷陽天》裏他跟陳秀雯合演夫妻。近年馬景濤則多在內地發展。

（《聯合報》）