中國駐美大使崔天凱：關注在美中企被關門遭遇　中美將建穩定關係

中美日前已在北京展開新一輪的經貿磋商，美國總統特朗普更形容進展十分良好。 而中國駐美大使崔天凱日前亦表示，中國將繼續與美國合作，建立強勁穩定的雙邊關係。

中國駐美大使崔天凱日前表示，中國將繼續與美國合作，建立強勁穩定的雙邊關係。（中新社）

美國中國總商會當地時間周日（7日）在紐約舉行2019中國農曆新年晚宴，崔天凱會上表示，中美合則兩利，鬥則兩傷，合作是唯一正確選擇。他又建議中美商界要胸懷大局、保持開放及明辨是非。

崔天凱又批評現在世界上有些地方企圖關上大門，切斷與外界的聯繫，這反映了一種狹隘和短視的世界觀。對於在美中國企業有時面臨「被」關門的遭遇，他亦對此表示關切和反對，並建議中企「不要放棄，不要屈服」，最好的回應是更加開放，要對開放和互利合作保持信心。

崔天凱又表示，要想在當今世界取得成功，就要了解政治和經濟之間是存在互動的，但絕不能被狹隘的「政治正確」所誤導。他指出：「不要幻想那些自稱為戰略家的人能幫你們解決問題」，並指這些人實際上是「新冷戰」的鼓吹者。對那些主張破壞國際供應鏈、分裂全球市場、脫鉤中美經濟、鼓吹「零和」對抗甚至「新冷戰」的人，要敢於說「不」。