【最高法卷宗被盜】當局必須嚴懲不貸以釋除公眾疑慮

在中共的反腐行動和司法改革雷厲風行的同時，由前央視主播崔永元所揭發出來的「千億礦權案」，卻成為當中的一場「鬧劇」。如此重大的案件竟然是以「爆料告密」的形式揭發？法官竟要公開拍片自保以「免遭不測」？對致力改革國家治理體制的中國而言，這都是不能接受的。 隨著社會上各種「陰謀論」頻生，當局在追究嚴懲之餘，亦需及時公開案情，方能平息疑慮，挽回公眾對司法改革的信任。

事件最先由央視前主持人崔永元在網上揭露。（網上圖片）

曾揭發娛樂圈「陰陽合同」的前央視主播崔永元，去年年底又再爆出「震撼彈」──陝西千億礦權案。從事件本身到整個揭發過程，都有如警匪劇、懸疑劇甚至是鬧劇，再一次撼動公眾對司法改革的信心。

事件本身有如警匪劇的情節一樣──牽涉官商勾結，反腐是當中的一大重點，但最高法作為全國最高審判機關，竟輕易丟失卷宗，堪稱撲朔迷離；而承辦該案的法官王林清將事件向庭長報告，調取監控時卻發現畫面「黑屏」，兩部監控攝影機竟同時損壞，實在令人難以置信。

事件被揭發後，最高法一度「死撐」崔永元的指控失實，卻反而被高速「打臉」，改口稱要調查。

法官竟要拍片自證清白

至於如此重大的案件，竟然是「一介平民」的崔永元擔當「專業告密者」，也令人生疑：他是如何獲得內部檔案和機密資料呢？ 他自稱「後台特別硬」，所以不擔心人身安全的問題，這個後台又是誰呢？

相關疑問，公眾就有如正在看一套沒有解答的懸疑劇，完全無法得知。近年中國推行司法改革，而這種「後台式」揭密又符合「制度化」目標嗎？答案顯然而見。

最可笑的是，涉事法官王林清有如上演鬧劇一樣，為保障人身安全，公開拍片自保以「免遭不測」及「留下證據」。中國最高審判機關的法官竟不相信司法系統能還自己清白，令司法改革的聲譽更加受損，深公眾疑慮。

涉事法官王林清有如上演鬧劇一樣，為保障人身安全，公開拍片自保以「免遭不測」及「留下證據」。（影片截圖）

追究嚴懲須「上不封頂」

國家最高審判機關上演這樣的「鬧劇」，追究嚴懲自是理所當然。事件背後的黑幕重重，矛盾直指最高法要員，當局要以「上不封頂」式的嚴查，牽出箇中的黑幕，才能挽回公眾對整個司法體制的信任。

而如何公開案件詳情以釋除公眾疑慮，是中共執政者面臨的另一項挑戰。公眾除了關注事件本身外，資訊不透明下的種種似是而非的「內幕」和「陰謀論」頻生，例如有指王林清在事後已失去聯絡，又有指已落馬的前中央政法委書記周永康牽涉其中。只有及時而有力的官方資料，才能平息社會上沒根據的猜測。

所謂「後台揭發」的手法亦非正途。在司法體系不完備的國度，公眾往往要依賴「爆料」舉報重大案件。但「制度化」是中共反腐行動和司法改革的一大目標，如何從爆料式的「後台揭發」邁向制度化的舉報，如何令舉報者放心透過官方途徑舉報，如何保障舉報者的人身安全，這點當局似乎仍需作檢討。