網絡短片100條禁令出台　不得反映港獨言行、貶損惡搞他國領導人

抖音、快手、火山等短片平台近年受到內地年輕人的追棒，他們會自拍不同題材的短片上載，吸引眼球。不過，亦有聲音批評當中有些短片內容低俗、帶有侮辱誹謗成份。 中國網絡視聽節目服務協會今日（9日）發布《網絡短視頻內容審核標準細則》100條，為網絡短片定下100種不得出現的內容，當中更包括不得反映港獨言行、貶損惡搞他國領導人等。

抖音、快手、美拍等短片平台近年受到內地年輕人的追棒，他們會自拍不同題材的短片上載，吸引眼球。（視覺中國）

《網絡短視頻內容審核標準細則》（下簡稱《細則》）規定，網絡播放的短片節目，及其標題、名稱、評論、彈幕、表情包等，其語言、表演、字幕、背景中不得出現21個方面的具體內容，包括「攻擊我國政治制度、法律制度的內容」、「分裂國家的內容」、「損害國家形象的內容」、「宣揚不良、消極頹廢的人生觀、世界觀和價值觀的內容」、「侮辱、誹謗、貶損、惡搞他人的內容」等。

《細則》的「分裂國家的內容」一節提到本港。當中寫道，短片不得出現「反對、攻擊、曲解『一個中國』『一國兩制』的」、「反映台獨、港獨、藏獨、疆獨等的言行、活動、標識的影像資料、作品、圖片、文字等」、「持有台獨、港獨、藏獨、疆獨等分裂國家立場的藝人及組織團體製作或參與製作的節目、娛樂報導、作品宣傳的」。這意味著，被官方口徑定位為「港獨份子」的藝人，不得出現在網絡短片中。

規則明令網絡短片不得反映港獨言行。（資料圖片）

禁止模仿黨和國家領導人

《細則》列明網絡短片不得攻擊中國共產黨領導和社會主義制度，也不得在未經批准下模仿黨和國家領導人、歪曲領導人語氣語意語態等。此外，取笑其他國家領導人的內容，也不得出現在網絡短片中。此外，《細則》的「侮辱、誹謗、貶損、惡搞他人的內容」一則亦寫道，短片內容不得出現「貶損、惡搞他國國家領導人，可能引發國際糾紛或造成不良國際影響的」。

《細則》同時明令網絡短片不得出現「破壞社會穩定」、「違背國家宗教政策」、「傳播恐怖主義」、「歪曲貶低民族優秀文化傳統」等內容，例如不得過度展示和宣揚宗教教義、篡改名著、對惡搞或過度娛樂化歷史。

政治內容以外，《細則》亦規定網絡短片不得「展示淫穢色情，渲染庸俗低級趣味」、「宣揚不良、消極頹廢的人生觀」、「渲染暴力血腥」，具體包括「展示違背倫理道德的糜爛生活」、「直接展示性行為」、「同情、支持婚外情、一夜情」。

內地短視頻平台近年發展迅速。（視覺中國）

全國互聯網領域規模最大的行業協會之一 會員達730家

據了解，訂立該《規定》的中國網絡視聽節目服務協是中國網絡視聽領域唯一的國家級行業組織（一級協會），也是全國互聯網領域規模最大的行業協會之一，接受廣電總局、民政部的業務指導和監督管理。

協會現有會員單位730家，包括中央廣播電視總台、湖南電視台、浙江電視台等廣電播出機構，人民網、新華網、中國網、咪咕文化、華數等主流新媒體機構，阿里巴巴、騰訊、百度等互聯網企業，優酷、愛奇藝、搜狐視頻、B站等視聽節目服務機構，中影、華策、慈文等影視節目製作公司以及華為、中興等網絡技術公司，涵蓋網絡視聽行業各產業鏈。