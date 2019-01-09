解放軍中將何雷：若迫不得已武統台灣　台獨份子會是「必懲戰犯」

中共中央總書記、國家主席習近平2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表重要對台講話，多番重申兩岸和平統一，但亦表示不承諾放棄使用武力，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。 解放軍中將、軍事科學院原副院長何雷今日（9日）直指台獨是「螳臂擋車，自取滅亡」，台獨份子「有賊心有賊膽」但沒有「賊能力」，大陸將來迫不得已「武統」台灣的時候，極少數的「台獨份子」會是「必懲戰犯」。

中共中央總書記、國家主席習近平2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表重要對台講話，多番重申兩岸和平統一，但亦表示不承諾放棄使用武力，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。（資料圖片）

何雷今日出席國務院新聞辦公室舉行的吹風會，提及習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上關於統一和「不承諾放棄使用武力」的說話。他直指「台獨份子」有賊心有賊膽，但是他們沒有賊能力和賊手段，不可能把台灣從中國的領土分割出去，「我認為台獨勢力和分裂行徑是逆潮流而動，置歷史大勢於不顧，只能是蚍蜉撼樹，不自量力，螳臂擋車，自取滅亡。」

何雷表示，奉勸「台獨份子」懸崖勒馬，回頭是岸，否則將成為中華民族的敗類、中國歷史的罪人，是大陸迫不得已使用武力解決台灣問題的罪魁禍首，或者說是必懲戰犯。「我記得我們上個世紀40年代，新中國成立之前，宣布了國民黨反動派幾十個戰犯。將來我們一旦迫不得已使用武力解決台灣問題的時候，極少數的台獨份子也是必懲戰犯。」

何雷稱，習近平和中央軍委一聲令下，解放軍一定會做到「招之即來，來之能戰，戰之必勝，無敵於天下」。（資料圖片）

兩岸軍事衝突的罪魁禍首是「台獨份子」

何雷續指，所謂的「外部勢力」就是以「世界警察」自居、干涉中國內政、阻止和破壞中國和平統一的外國，也是大陸迫不得已使用武力解決台灣問題時的罪魁禍首。他強調，大陸發自內心地希望海峽兩岸不發生軍事衝突，造成衝突的罪魁禍首一定是極少數「台獨份子」和它的分裂行徑，一定是少數甘當世界警察的外部勢力的干涉行為，「人民解放軍將隨時做好應對軍事衝突的各項準備」。

何雷又道，陸方不懼怕任何國家成為外部勢力，解放軍有決心、有信心、有能力，而且有手段，堅決捍衛國家的主權安全統一和發展權益。迫不得已使用武力解決台灣問題的時候，也會以台海兩岸最小的損失，最小的代價和最小的傷亡，贏得祖國的完全統一。「當黨和人民需要的時候，習主席和中央軍委一聲令下，人民解放軍一定會做到『招之即來，來之能戰，戰之必勝，無敵於天下』。在這方面我們充滿了自信，不會有任何異議。」

值得一提的是，去年就有福建媒體製作了13張「台獨」分子啤牌，列舉蔡英文、李登輝、陳水扁、賴清德等人的台獨罪狀。