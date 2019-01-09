西安原市長上官吉慶被留黨察看兩年　降為副廳級非領導職務

今天（9日）官媒曝光西安原市長上官吉慶的處分結果。央視晚間播出新聞專題片《一抓到底正風紀——秦嶺違建整治始末》，上官吉慶被責令辭職後，首度公開出鏡。片中首次披露，上官吉慶被給予留黨察看兩年處分，降為副廳級非領導職務。
上官吉慶被處分與秦嶺別墅案有關。他在《一抓到底正風紀》片中講述自己在「秦嶺違建別墅拆除」工作上犯的錯誤。 影片中，上官吉慶說：「怕這些問題（秦嶺違建別墅）延續這麼些年了，背後肯定有這樣那樣復雜的人際關係。
自2018年7月以來，秦嶺別墅違建案備受關注，2018年11月25日，據《瞭望》周刊稱，歷時3個月的秦嶺違建別墅案共查出違建別墅1,194棟，拆除1,185棟，沒收9棟。
歷時3個月的秦嶺違建別墅案共查出違建別墅1,194棟，拆除1,185棟，沒收9棟。。（視覺中國）
陝西層層欺騙直至中南海
早在2014年5月，中南海就已要求整治秦嶺違建別墅，但陝西不為所動，直至「失管失控」。據稱，中共總書記習近平先後6次作出批示指示。在《一抓到底正風紀——秦嶺違建整治始末》片中罕見披露官方調查案件的一些內幕信息。節目中採訪到陝西省、西安市等原高官。報道稱，2014年5月，習近平批示要求陝西省關注秦嶺違建別墅。同年7月，西安市調查組上報稱違建別墅已徹底查清，共計202棟。隨後，西安市委將202棟的數據向陝西省委匯報，省委未做核實，直接向中央上報。
2014年11月，西安市主要領導，時任西安市委書記魏民洲、時任西安市長董軍聯名在報紙發表文章，宣稱違建別墅徹底查清整治完成。
陝西前高官承認在秦嶺違建別墅案上欺騙中央。（央視截圖）
央視專題片中畫面顯示，中央紀委國家監委第八監督檢查室主任、中央專項整治工作組副組長陳章永在接受採訪時說，上述202棟違建別墅多數都是農民違建的別墅。在被問到本人是否就這個數字做過一些核查，時任西安市市長的董軍說，沒有。時任陝西省委常委省委秘書長的劉小燕也說，從現在看應該是沒有。時任西安市市政府諮詢員喬征在接受採訪時稱，至於後頭給中央匯報，這些話都不實，絕對不實。
秦嶺別墅案持續發酵，陝西官場已有多人落馬，2017年5月22日，魏民洲被宣布落馬，涉嫌受賄。2018年11月20日，湖南法院判決魏民洲無期徒刑。判決書顯示，魏民洲涉案資金達1.09億元人民幣。
2018年1月，陝西原副省長馮新柱涉嫌嚴重違紀，接受組織審查。成為2018年「首虎」。
同年11月1日，陝西省委原秘書長錢引安涉嫌嚴重違紀違法，接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。
對於此案，中紀委副書記徐令義認為，秦嶺別墅違建的發生和演變，其最重要原因在於相關的中共黨組織「政治建設缺失」，相關官員對政治紀律缺乏敬畏之心，缺乏政治規矩意識。