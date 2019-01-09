西安原市長上官吉慶被留黨察看兩年　降為副廳級非領導職務

今天（9日）官媒曝光西安原市長上官吉慶的處分結果。央視晚間播出新聞專題片《一抓到底正風紀——秦嶺違建整治始末》，上官吉慶被責令辭職後，首度公開出鏡。片中首次披露，上官吉慶被給予留黨察看兩年處分，降為副廳級非領導職務。

上官吉慶被處分與秦嶺別墅案有關。他在《一抓到底正風紀》片中講述自己在「秦嶺違建別墅拆除」工作上犯的錯誤。 影片中，上官吉慶說：「怕這些問題（秦嶺違建別墅）延續這麼些年了，背後肯定有這樣那樣復雜的人際關係。

自2018年7月以來，秦嶺別墅違建案備受關注，2018年11月25日，據《瞭望》周刊稱，歷時3個月的秦嶺違建別墅案共查出違建別墅1,194棟，拆除1,185棟，沒收9棟。

歷時3個月的秦嶺違建別墅案共查出違建別墅1,194棟，拆除1,185棟，沒收9棟。。（視覺中國） 陝西層層欺騙直至中南海 早在2014年5月，中南海就已要求整治秦嶺違建別墅，但陝西不為所動，直至「失管失控」。據稱，中共總書記習近平先後6次作出批示指示。在《一抓到底正風紀——秦嶺違建整治始末》片中罕見披露官方調查案件的一些內幕信息。節目中採訪到陝西省、西安市等原高官。報道稱，2014年5月，習近平批示要求陝西省關注秦嶺違建別墅。同年7月，西安市調查組上報稱違建別墅已徹底查清，共計202棟。隨後，西安市委將202棟的數據向陝西省委匯報，省委未做核實，直接向中央上報。 2014年11月，西安市主要領導，時任西安市委書記魏民洲、時任西安市長董軍聯名在報紙發表文章，宣稱違建別墅徹底查清整治完成。