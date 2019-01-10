【華為孟晚舟被捕】中國駐加大使撰評論文章：白人優越論作祟

華為副董事長孟晚舟上月初被加拿大拘捕以來，據稱已有13名加拿大公民在中國被捕，其中8人獲釋，包括前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）仍被扣押。加拿大及其盟友指責中方做法是「任意拘押」，要求立即放人。 針對事件，中國駐加拿大大使盧沙野在當地報章刊文，稱西方國家在「西方中心論」和「白人優越論」作祟下，對中國採用雙重標準。

盧沙野在加拿大傳媒《國會山時報》（The Hill Times）發表署名文章，斥加拿大對中國雙重標準。（中國駐加拿大大使館網頁）

盧沙野在加拿大傳媒《國會山時報》（The Hill Times）發表署名文章，稱加拿大在拘捕孟晚舟和兩名加拿大公民涉嫌從事危害中國國家安全活動被捕的事件中，發表了截然相反的言論，「在一些人眼中，似乎只有加拿大公民才應享有人道主義待遇，他們的人身自由才可寶貴，中國人則不配。」

文章又稱，加方一些人在無任何證據的情況下大肆炒作「華為公司受中國政府控制，對加等西方國家安全構成威脅」、「從事間諜活動」，但他們對「棱鏡計劃」、「方程式組織」和「Echelon」全球間諜網絡及外國政府其他有組織的網絡竊密和監聽監控活動「選擇性失明」，反問「同樣的事情西方國家做叫『維護國家安全』，中國做就是『從事間諜活動』。這是什麼邏輯？」

斥西方國家以「法治」實現政治目的

文章批評，加拿上拉上美、英等個別國家就以「國際社會」的名義向中國施壓，要求中方「放人」。「難道屈指可數的幾個西方國家就能代表『國際社會』嗎？」又斥責道，在動輒以「國際社會」自居的某些人眼裡，非西方國家都不是國際社會成員，國際事務也只有他們這幾個國家「說了才算」。

文章結尾道，「某些人」之所以習慣於傲慢地採取雙重標準，歸根結底還是「西方中心論」和「白人優越論」在作祟。「在這樣的語境下，法治只不過是他們實現政治目的的工具，是在國際上推行霸權主義的遮羞布罷了。他們的所做所為不是對法治的尊崇，恰恰是對法治的嘲弄和踐踏。」