【中美貿易戰】環時：中美合作解決問題　對雙方具有共同的吸引力

中美貿易談判於周三（9日）結束，雙方表示取得積極成果。 官媒《環球時報》發表評論，形容這次副部長級磋商致力於解決具體分歧，並同意繼續保持密切聯繫，留下後續的積極展望；而中美相向而行，合作解決問題不再是中方的單方面呼籲，具有對雙方共同的吸引力。

環時文章指，中美合作解決問題對雙方具有共同的吸引力。（視覺中國）

文章以〈大勢在推動中美貿易磋商朝前走〉為題，稱美國總統特朗普在談判尚未結束的時候，就發推文表示談判「進行得很順利」，這種提前對談判給予肯定的做法「非常罕見」；又指這次副部長級磋商致力於解決具體分歧，也契合副部級工作層面磋商的性質，為下一步高級別談判做鋪墊。

文章稱，中美在談判結束後各自發表的簡短聲明措辭不一樣，但有一個很突出的相同點，強調這次磋商是對兩國元首阿根廷會晤重要共識的落實，傳遞出談判處在兩國元首掌控之中的信息。雙方同意繼續保持密切聯繫，給這次磋商留下後續的積極展望。

四大原因令美國對貿易戰取態產生變化

文章分析道，中美相向而行，合作解決問題不再是中方的單方面呼籲，而具有了對雙方共同的吸引力。這種變化來之不易，總結起來有幾個原因。一是中美「不打不成交」，貿易戰促使雙方更加認真地了解對方的實力、態度和需求，美國一開始抱定的能夠壓服中國、貿易戰帶給美方的損失遠小於中方損失的想法，都被證明不切實際。

二是中方加快了改革開放步伐，中方可以積極回應的改革措施，如降低關稅、加強知識產權保護、降低市場準入門檻等，對中美立場接近形成客觀上的鋪墊。

三是貿易戰是「雙輸」的遊戲，對美國的金融和生產、消費都面臨負面影響的不斷增加，但中國的經濟和社會運行都表現出按部就班的驚人定力，展現出中方的承受力綿延不絕，這一切增加了中國的對美談判地位。

四是展望2019年全年，中美從經濟形勢預判到應對貿易戰的心理形成了更多的平衡，這為雙方平等談判打下了基礎。中美貿易戰打下去，雙輸格局越來越確定，達成協議對雙方經濟的激勵作用則越來越值得期待。

文章結尾稱，談判取得進展還遠非中美貿易磋商的最終結果，中美問題的變數常常會逆邏輯突然出現。美國一些精英已經形成對中國的新冷戰思維，他們「攪動局勢」的能力不容小覷。希望雙方珍惜得來不易的談判進展，達成互利共贏的協議。