甘肅武威市原書記火榮貴被雙開：搞獨立王國　毆打領導幹部

去年7月落馬受查的甘肅武威原市委書記火榮貴，今日（10日）正式被通報「雙開」（開除黨籍及公職）並移送檢察機關依法審查起訴。值得一提的是，甘肅省紀委監委的通報中，對其違紀違法的詳情逾800字，措辭極其嚴厲，還包括「辱罵毆打領導幹部」、「把主政地方視為私人領地和獨立王國」等罕見罪狀。

火榮貴的罪狀眾多，包括辱罵毆打領導幹部、與多名女性長期保持不正當性關係等。（網上圖片）

甘肅省紀委監委通報，火榮貴嚴重違反政治紀律和政治規矩，陽奉陰違，自行其是，在重大原則問題上違背中央決策另搞一套；搞團團夥伙，經營政商小圈子，抱團謀利；不落實中央巡視整改要求；對抗組織審查調查；辱罵毆打領導幹部和身邊工作人員。違反中央八項規定精神，超標準接待；長期佔用賓館高檔套房；經常出入私人會所；違規公款購買、贈送貴重禮品。

通報又指，火榮貴違反組織紀律，個人拍板決定重大事項；隨意、頻繁、大量調整幹部；在幹部選拔任用中違規為他人謀利；在組織函詢時不如實說明問題。違反廉潔紀律，收受可能影響公正執行公務的禮品禮金；利用職務影響為親屬和特定關係人經營謀利提供幫助；搞權色交易。違反群眾紀律，干涉群眾生產經營自主權，搞形象工程、政績工程，造成重大經濟損失。違反工作紀律，違規干預市場經濟活動。違反生活紀律，與多名女性長期保持不正當性關係。涉嫌受賄犯罪；涉嫌挪用公款犯罪；涉嫌濫用職權犯罪。

罪狀逾800字 首出現「把主政地方視為私人領地和獨立王國」

通報批評，火榮貴作為黨員領導幹部和地方主要領導，理想信念喪失，宗旨意識泯滅，黨性原則缺失，權力觀、政績觀、道德觀嚴重扭曲，心無戒懼，蔑視紀律紅線，膽大妄為，踐踏國家法律，政治問題與經濟問題交織，違紀問題與違法問題並存，六大紀律項項違反。經甘肅省紀委常委會會議暨省監委委務會議審議並報甘肅省委批准，決定給予火榮貴開除黨籍、開除公職處分；收繳其違紀所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

通報原文對其違紀違法的詳情及批評罕見超過800字，措辭極其嚴厲，還包括「辱罵毆打領導幹部」、「隨意且大量調整幹部」、「搞形象工程」等罕見罪狀。「把主政地方視為私人領地和獨立王國」的說法，更是首次出現在雙開通報中。

曾因「抓記者」事件受批評

資料顯示，火榮貴生於1962年10月，早前長期在甘肅省政府辦公廳任職。2010年1月，他由甘肅省政府副秘書長、辦公廳主任任上調至武威，出任武威市委書記，2017年7月出任甘肅省政協農業和農村工作委員會副主任，2018年7月13日落馬受查。

除了官方通報的罪狀外，火榮貴在任武威市委書記時，當地也曾發生飽受批評的「抓記者」事件。2016年初，《蘭州晨報》、《蘭州晚報》、《西部商報》各有1名記者突然失去聯絡，其中1人因涉嫌敲詐勒索罪被捕，2人取保候審。被捕記者最後沒有被起訴。有指事件背後的操縱者是火榮貴，因為他們「太不識相」，多次在報紙上發布武威的負面新聞。