【觀察】通報金正恩訪華細節　中朝官方表述側重有何不同？

朝鮮領袖金正恩結束其第四度訪華行程，中國和朝鮮官方今天（10日）分別通報其訪華細節。不過，兩者表述和側重點有別，中國官媒似乎偏重總結，集中於習近平與金正恩的會晤內容；朝鮮官媒則包括大量細節，整個訪華過程事無鉅細一一列舉。 此外，在朝核問題上的表述也有不同。朝方表述突顯中國對朝鮮的支持，中方表述則較為中性。

朝鮮報道事無鉅細，從金正恩出發到抵達中國，從誰來接送、到金正恩的祝酒詞都一一列舉。（路透社）

從訪華行程整體上看，中國官方報道偏重總結，重點凸顯了習近平和金正恩的會晤內容，對於習近平為金正恩舉辦晚宴、習近平夫婦同金正恩夫婦共進午餐以及金正恩在北京的考察則簡要提及。

相比之下，朝鮮報道事無鉅細，從金正恩出發到抵達中國，從誰來接送、到金正恩的祝酒詞都一一列舉。

而就習近平接受金正恩訪朝邀請一事，中國官方報道沒有提及，朝鮮官方報道則稱「金正恩邀請習近平在方便的時期正式訪朝，習近平欣然接受邀請並通報有關計劃」。

朝鮮領袖金正恩周二（8日）抵達北京後，與中國國家主席習近平展開會談。圖為會談前，習近平在人民大會堂北大廳為金正恩舉行歡迎儀式。（新華社）

朝方表述突顯中方支持力度大 中方用語較中性

在備受關注的朝核和半島問題上，朝鮮所用的「完全同意」、「支持」、「聲援」等詞語，凸顯中方對朝支持力度更大，包括：

習近平說朝方主張的原則問題是應當的要求，完全同意朝方的合理關切應得到解決。 中方將一如既往作為朝鮮同志們可靠的後方、堅定的同志和朋友。 兩國領導人對朝中兩黨和兩國政府各自在對外關係領域堅持的自主立場相互表示理解、支持和聲援。

中方所用的表述卻是：

習近平積極評價朝方為維護半島和平穩定、推動實現半島無核化所採取的積極舉措。 中方支持朝方繼續堅持半島無核化方向，支持北南持續改善關係，支持朝美舉行首腦會晤並取得成果，支持有關方通過對話解決各自合理關切。 兩國領導人就共同關心的問題深入交換意見，達成重要共識。

另外，朝鮮官方報道說，金正恩談及在改善朝美關係和無核化協商進程中面臨的「困難、關切和解決前景」。而中方的報道並未提及「困難」這一點，反而凸顯了朝方對中方的感謝 ，並寫道「金正恩表示...朝方將繼續堅持無核化立場，通過對話協商解決半島問題，為朝美領導人第二次會晤取得國際社會歡迎的成果而努力。」

在中朝互相通報國內形勢，以及對彼此的評價方面，雙方表述也有很大分別。（新華社）

對彼此評價表述有別

而在中朝互相通報國內形勢，以及對彼此的評價方面，雙方表述也有很大分別。朝方形容習近平對金正恩的稱讚時，用詞比較直接：

習近平表示去年金正恩同志提出集中一切力量進行社會主義經濟建設的新戰略路線，做出果敢而英明的決斷...受到全世界巨大支持、理解和熱烈歡迎。這證實金正恩同志的戰略決策是對的，符合朝鮮人民的利益和時代潮流。

朝鮮對中國的稱讚同樣很直接：

金正恩表示，朝方親眼目睹在中國共產黨老練成熟的領導下，中國人民信心十足地沿著新時代中國特色的社會主義道路奮勇前進的面貌和日益發展的中國的現況，從中受到鼓舞 。

朝鮮官方通報稱，習近平直接說「金正恩戰略決策是對的」，中方通報則沒有這樣的措辭。（路透社）

中方報道並沒有使用習近平直接說「金正恩戰略決策是對的」這樣的措辭，而是寫成：

習近平表述朝鮮勞動黨實施新戰略路線一年來，取得不少積極成果，展示了朝鮮黨和人民愛好和平、謀求發展的強烈意願，得到了朝鮮人民的衷心擁護和國際社會的積極評價 。

中方通報引述金正恩對中國的稱讚時，則寫道：

金正恩表示，朝方親眼目睹在中國共產黨老練成熟的領導下，中國人民信心十足地沿著新時代中國特色的社會主義道路奮勇前進的面貌和日益發展的中國的現況，從中受到鼓舞...對中國經濟社會發展成就和中國人民奮發圖強的精神面貌印象深刻。朝方認為中國的發展經驗十分寶貴，希望多來中國實地考察交流 。

中國的報道沒有引述金正恩使用的「中共老練成熟的領導」這樣的措辭，也沒有說金正恩受到鼓舞，僅僅提到金正恩對中國印象深刻，願意考察交流。由此可見，朝方寫得比較直白，中方用語則相對地謙虛。