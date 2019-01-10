【觀察】「秦嶺違建別墅案」示眾 　習近平向中共官僚系統開刀

1月9日晚，央視在黃金時間罕見播出一部題為《一抓到底正風紀——秦嶺違建整治始末》的政治紀錄片，片中披露了圍繞先前秦嶺違建別墅拆除的諸多政治細節。 多維新聞分析認為，這部紀錄片擠佔了央視原本用來播出電視劇的黃金時間。如此有意的時間安排，顯然是中共高層要向外界釋放政治信號，要將數年來圍繞秦嶺別墅展開的博弈放大，不僅僅局限於陝西西安一地，而是要將其作為具有普遍意義的典型案例來展示。

在央視播出的有關秦嶺別墅的紀錄片中，多位與秦嶺別墅事件有關聯的官員出鏡（央視視頻截圖）

多維新聞文章指出，此次《一抓到底正風紀》的政治紀錄片，將官場秘而不宣的規則，掀開赤裸裸的亮在公眾面前，就是有意為之。不僅向中國社會展示，政府反貪腐的決心，更大的意義直指，中國的官僚系統「要聽話」。

至於要如何解讀這些「隱秘信號」，多維新聞認為透過「四個為什麼」去進行認知。

首先，為什麼如此「興師動眾」，特意的將「秦嶺違建別墅」作為案例進行「示眾」：即整飭中國官場。

從2012年中共十八大以來，中國第五代領導人就面臨著一個艱難的問題——他們必須與龐大的官僚系統進行對抗，「為官不為」的風氣更在官場迅速彌漫。

如同此次秦嶺違建別墅事件中，之所以出現西安市上報「只有」200棟違建別墅，陝西省省委根本未預核實，且直接上報給中共中央層面。由此，「不作為」成為中國權力核心給陝西官場蓋上的標籤，而陝西官員的懲處也作為其他省份的示警。

其次，為什麼強調「總書記六次批示」？答案就是政治規矩。尤其當習近平對這個事情進行了「六次批示」之後，陝西官員仍然未能徹底解決此事，在重視「中央集權」，以及今天強調「穩定一尊」的中共文化中，是一個無法被中南海容忍的政治問題。片中的話非常直白：「對總書記（習近平）的重要批示，主要領導應該親力親為，這是我們黨內的一條最基本的政治規矩。」

西安原市長上官吉慶被留黨察看兩年，降為副廳級非領導職務。（網上圖片） 再者，為什麼習近平知道陝西「陽奉陰違」？ 為什麼習近平會知道陝西省委的報告不切實際，為什麼他會知道陝西的違建別墅不止200棟，這是中國官方和專題片沒有給出的答案，也是深藏在權力走廊背後的「秘密」。 最後，為什麼難拆的不是秦嶺別墅，而是「複雜人際關係」？ 在紀錄片中出鏡的，因此事遭免職的前任西安市市長上官吉慶則在鏡頭前說，「這些問題延續這麼些年了，背後肯定有這樣那樣複雜的人際關係」。這是一句實話，今天真正擺在中國改革，中國官場乃至社會前的問題，恰恰就是這7個字—「複雜人際關係」。 「複雜人際關係」就意味著「山頭主義」，「複雜的人際關係」就意味著「既得利益集團」。人類社會，人際關係客觀存在，無可避免，不能書生之見。但是如果不能打破「複雜」二字，制度無從建立，依法治國無從談起，山頭主義還會死灰復燃，「政令不出中南海」也只是短暫的解決，腐敗更會卷土重來。