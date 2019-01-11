北京市副中心正式啟用　市委市府遷往通州區　蔡奇：千年大計

北京市委、市人大常委會、市政協辦公區今日（11日）由東城區遷往位於通州區的城市副中心。 北京市委與市政府的牌匾昨晚（10日）已從原址摘下，兩塊牌匾將移交北京市檔案館收藏。

北京市級行政中心正式遷入北京城市副中心，舉行升旗儀式。（視覺中國）

蔡奇：將副中心發展成首都新地標

綜合央視新聞和新華社報道，北京市級行政中心今日（11日）正式遷入位於通州區的城市副中心。北京市委書記蔡奇、市長陳吉寧，市人大常委會主任李偉、市政協主席吉林等今早亦有參加升旗儀式並揭開機關新牌匾。截至目前，北京市級機關第一批35個部門、165家單位已完成了主體搬遷。

蔡奇指出，規劃建設北京城市副中心，是黨中央作出的重大決策部署，是千年大計、國家大事。他表示會努力將城市副中心建設成新時代城市建設發展的典範，成為首都的新地標。

北京城市副中心位於北京東部的通州區，規劃範圍約155平方公里，預計副中心到了2035年將初步建成國際一流的和諧宜居現代化城區。副中心亦將聚焦行政辦公、商務服務、文化旅遊三大主導功能，承接中心城區40萬至50萬常住人口的疏解。而北京市委員會與北京市人民市政府的牌匾，昨晚（10日）從原址摘下，兩塊牌匾移交北京市檔案館館藏，這亦標誌著北京城市副中心行政辦公區正式啟用。

+ 2

受影響的政府人員達40萬人

由於北京市行政區內彙聚中央部會機關、國有企業、外國使館、跨國企業以及市政府等多項功能，城市發展早已不堪負荷，北京市作為「首都」與「地方政府」的發展定位如何區隔，已是陳年問題。

據台媒《中央社》報道稱，北京市行政功能搬遷至通州的工程浩大，受影響的各政府機關人員多達40萬人，且為避免引發房地產炒作，市政府此前對通州副中心一直保持模糊態度。

（綜合報道）