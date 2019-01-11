可破官方刪文　國家辦信辦推區塊鏈新規：服務提供者須負管理責任

去年曾有內地網民利用區塊鏈技術，將北大學生對校園性侵案發表的公開信永存網上，突破內地當局刪文作法。國家網信辦昨日（10日）發布新規，規定區塊鏈資訊服務提供者自2月15日起須備案及負管理責任。

國家網信辦發布新規，規定區塊鏈資訊服務提供者自2月15日起須備案及負管理責任。（資料圖片）

區塊鏈技術具有不可篡改、匿名等特性，在金融領域上因為能發展智能合約、降低交易成本，應用前景看好。不過，內地也有人運用這樣的技術，讓資訊得以留存不被官方刪毀，達到「網路世界不再有404（找不到頁面內容）」。

綜合內媒報導，北京大學學生岳昕去年4月敦促校方翻查20年前發生的校園性侵案，當局不但刪除岳昕網上的公開信，反而對她壓迫威脅。當時，有網民即運用區塊鏈將這封公開信的中英文留下，外界因此得以知道事件發展。

根據中國網信網，中國國家互聯網信息辦公室昨日發布《區塊鏈資訊服務管理規定》，指區塊鏈帶來發展和便利的同時，其與傳播領域的結合「被一些不法分子利用傳播違法有害資訊」，為了維護國家安全和公共利益等理由，當局遂制定這一規定。

這一規定將區塊鏈資訊服務定義為：基於區塊鏈技術或者系統，透過網站、應用程式等形式，向社會公眾提供資訊服務。新規對區塊鏈資訊服務提供者主體規定責任，包括：制定平台公約和管理規則；落實真實身分資訊認證制度；不得利用區塊鏈資訊服務從事法律、行政法規禁止的活動或者製作、複製、發布、傳播法律、行政法規禁止的資訊內容；違反者應當依法依約採取處置措施，構成犯罪者還要追究刑責。

根據規定，區塊鏈資訊服務提供者應當在提供服務日起10個工作天內填報備案資訊。內地對網路資訊的控管不斷加碼，目前已有《網路安全法》、《互聯網資訊服務管理辦法》、《互聯網新聞資訊服務管理規定》，現在又有《區塊鏈資訊服務管理規定》。

（中央社）