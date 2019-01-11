十九屆中紀委三次全會在京開幕　監察委與紀委合署辦公後首次全會

中共第十九屆中紀委第三次全體會議，今日起一連3日（11日至13日）起在北京舉行，會議將部署中央今年的反腐工作，這亦是各級監察委組建並同中共的紀律檢查機關合署辦公後的首次中央紀委全會。

《中新社》指，中央反腐取得「壓倒性勝利」後，本次中紀委全會如何規劃未來的反腐方針，亦備受期待。（資料圖片）

反腐從「壓倒性態勢」到「壓倒性勝利」的轉變

在中紀委三次全會召開前，內地官媒《新華社》昨晚（10日）亦刊出《寫在十九屆中央紀委三次全會召開之際：全面從嚴治黨啟新局》文章，文中指反腐工作從形成「壓倒性態勢」到2018年12月中共中央政治局會議定調的「壓倒性勝利」，代表全面從嚴治黨新的重大成果。

中新社報道亦表示，中央反腐取得「壓倒性勝利」後，本次中紀委全會如何規劃未來的反腐方針，亦備受期待。報道指「除了『打虎拍蠅』，如何把權力關進制度的籠子，進一步加強對權力的監督制約，也是觀察中國反腐的一個重要切入點。」

中共總書記習近平早前主持的政治局會議亦要求創新「紀檢監察體制」。（資料圖片）

政治局會議曾透露來來反腐方針

事實上，僅自2017年10月的中共十九大以來，中紀委國家監委就已將70多名中管官員拉下馬，2019年新年「首虎」則為中國科協書記處書記陳剛。對於新年反腐，上述政治局會議亦釋放信號，即「反腐鬥爭形勢依然嚴峻複雜，必須將『嚴』字長期堅持下去」，並「緊盯不敬畏、不在乎、喊口號、裝樣子」問題，「破除形式主義、官僚主義」，以推動中南海政策落地。

此外，中共總書記習近平早前主持的政治局會議亦要求創新「紀檢監察體制」，「深化政治巡視」。同時會議還對「民眾身邊腐敗、作風問題、紀檢監察隊伍」提出要求。 當局於今年1月6日推出的《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則》，則防止反貪機構和人員出現「燈下黑」現象。 對於黨建，中共早在去年10月1日就頒布新的《中國共產黨紀律處分條例》，在中共內部劃出新的黨紀底線。

（中新網/新華社/中央社）