「搶奪方向盤、毆打駕駛員」　官方新令：一律以危害公安定罪重罰

近期，內地頻頻發生公車暴力事件。昨天（10日）最高人民法院、最高人民檢察院和公安部聯合印發了《關於依法懲治妨害公共交通工具安全駕駛違法犯罪行為的指導意見》，其中明確，乘客實施「搶奪方向盤、變速杆等操縱裝置，毆打、拉拽駕駛人員」等具有高度危險性的妨害安全駕駛行為的，即使尚未造成嚴重後果，一般也不得適用緩刑，「持械襲擊駕駛人員」等行為將予以從重處罰。

重慶巴士墮江，緣於一名乘客出手襲擊司機。（資料圖片）

2018年10月28日，重慶市一輛巴士因為乘客與司機互毆墜入長江造成15人喪命後，內地依然頻頻發生巴士暴力事件；輿論指向類似案件最後在法院都獲輕判，難起震懾作用。

據官媒《新華網》報道，中國最高人民法院、最高人民檢察院和公安部近日聯合印發了「關於依法懲治妨害公共交通工具安全駕駛違法犯罪行為的指導意見」。

意見要求，對於乘客實施「搶奪方向盤、變速桿等操縱裝置，毆打、拉拽駕駛人員」等具有高度危險性的妨害安全駕駛行為，按「以危險方法危害公共安全罪」定罪處罰。

意見並強調，「即使尚未造成嚴重後果，一般也不得適用緩刑」；具有「持械襲擊駕駛人員」等幾類特定情形的，還要從重處罰。

事實上，依據中國刑法，「以危險方法危害公共安全」可處3年以上、10年下有期徒刑；造成嚴重後果的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。不過，該法未明定何謂「危險方法」。

這項意見下發，雖然明確巴士暴力的危險行為並從重論處，是否就能嚇阻頻發的巴士暴力，還有待觀察。

（新華網）