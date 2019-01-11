深圳黨政機構大調整　將組建推進大灣區建設領導小組

深圳市近日公布機構改革方案，預計將設53個黨政機構，當中包括深圳市委推進粵港澳大灣區建設領導小組。

深圳市近日公布黨政機構改革方案，當中包括組建市委推進粵港澳大灣區建設領導小組辦公室。（中新社）

據內媒《南方都市報》報道，中央和廣東省當局早前批准了《深圳市機構改革方案》後，深圳市委日前就此召開第6屆11次全會，部署全市機構改革工作。深圳市機構改革後，共設置53個黨政機構，當中包括19個黨委機構，其中一個為紀檢監察機關，其餘為工作機關，而政府工作部門則有34個，市人大常委會亦增加一個工作委員會，深圳市機構改革工作並要在本月底前基本完成。

根據改革方案，深圳將會新組建多個機構，當中包括深圳市委推進粵港澳大灣區建設領導小組。據內媒《澎湃新聞網》報道，深圳市委推進粵港澳大灣區建設領導小組辦公室會作為深圳市委推進粵港澳大灣區建設領導小組的辦事機構，作為市委工作機關，將與深圳市政府港澳事務辦公室合署辦公。

報道指，深圳這次機構改革是根據城市發展特點和功能定位，推進粵港澳大灣區建設、精準扶貧等國家重大發展戰略，為城市可持續發展提供保障。當中所組建的市委推進粵港澳大灣區建設領導小組，就是為了搶抓粵港澳大灣區建設重大機遇，充分發揮深圳在粵港澳大灣區建設中的核心引擎作用。