【觀察】劉鶴現身有暗示？　中美90天談判未來或有三種前景

自中美兩國元首去年12月於阿根廷會面後，1月7日至9日，雙方的經貿團隊首輪談判又在中國首都北京舉行。儘管中美雙方尚未對外公佈聯合聲明，但據知情人士透露，此輪談判已取得初步成果。 隨著原定3月1日前的90天談判期限日程將半，中美貿易戰最終將走向何方？分析指出或有三種前景。

《華爾街日報》記者魏玲靈周一（7日）發布一張中美貿易談判會場的照片，顯示國務院副總理劉鶴在場。（Twitter）

事實上，這次中美經貿談判的氛圍如何，可從周圍的蛛絲馬跡判斷。

據外媒流出的照片及知情人士提供的消息，中國副總理劉鶴7日「出人意料」地現身中美副部級經貿磋商談判現場。照片上劉鶴笑容滿面地與雙方代表會面。

劉鶴「意外現身」，似乎側面印證了此輪中美談判取得某些良好進展，因為劉鶴不大會在一個不太友好的氣氛中現身。

至於中美此輪談判具體磋商成果，稍後料將會對外公佈。當然，作為副部級談判，本身不大可能就重大問題拍板，其主要作用還是為後面更高層級談判鋪路。稍後高級別談判，如劉鶴訪美或者美國財長訪華，何時登場，這一內容亦有可能出現在中美聯合公報中。

有北京分析人士指，儘管從不同管道流出消息，剛剛落幕的此輪中美談判氛圍較為友好，亦取得了階段性成果，但對於中美貿易戰的未來走向，北京方面仍持堅定且謹慎的態度，並且已經做好應對各種局面的准備。

該分析人士還指出，中美貿易戰與中美關係未來走勢的三種可能。

第一種可能，維持現狀局面。即中美談判最終未能取得重大突破，但仍然暫時穩住了兩國經貿關係。美國保持對中國輸美500億美元（約3900億港元）商品徵稅25%，對2,000億美元（約1.56萬億港元）商品徵稅10%；而作為報複，中國仍繼續對美國輸華500億美元商品徵稅25% ，對600億美元（約4700億港元）商品徵稅10%。

第二種可能，中美談判最終取得重大突破，兩國撤銷彼此加徵關稅舉措。

這一可能前景實現的前提條件，是中美談判團隊克服了重重困難，雙方就關稅非關稅壁壘、知識產權保護、國企補貼、市場經濟等廣泛議題達成一攬子協議。這當中當然是存在變數的，即使中方同意就涉國企補貼、市場經濟等議題展開討論，習近平亦早曾明確，美方不能干涉中國自主選擇的發展道路。

更大的變數在於，特朗普此前揚言將中國製造2025、南中國海、「一帶一路」、台灣問題等事項納入談判，中方是不會在這些題目上做任何交易的。

第三種可能。即中美談判全面破裂，貿易戰繼續升級。屆時，美方或則將中國輸美2,000億美元商品徵稅加至25%，或則對另外2,000多億美元中國輸美產品加徵關稅。而中國不甘示弱也必將開展對等報複。

第三種可能性如果變成現實，無疑對中美來說是雙輸局面，美國輸華產品與中國輸美產品都將斷崖式下降。

不過外界也注意到，上述中美貿易戰第三種前景出現的可能性已經大為降低。

劉鶴傳1月底訪美，消息刺激人民幣升值。（資料圖片）

目前，中美雙方都面臨經濟放緩的前景，金融市場也隨之波動。自去（2018）年10月以來，標普500指數已下跌13%，而中國股市在去年的表現也幾乎探底。在此局勢下，中美雙方都有著改善關係、抑制貿易戰升級的迫切需求。

並且，相比中國外貿依存度如日中天的2008年前後，目前中國經濟的出口依存度已經降至3%，因而，北京其實有足夠底氣應對來自美方的壓力與求索，中國領導人不斷宣示自力更生亦表明，針對貿易戰，北京方面有著「打持久戰」打算。

中國政府智囊、國家資訊中心首席經濟師祝寶良在一次年度投資策略分享會上稱，中美貿易的影響是能算出來的，按照現在這個打法，美國政府對2,000億美元中國商品加10%關稅，500億美元商品加25%關稅，算下來對中國GDP的影響大概是0.5至0.6個百分點。這一影響可說是微不足道。

祝保良還表示，相比於對出口的影響，北京高層更在意的是良好經貿環境對中國產業鏈、價值鏈，以及技術進步的正面促進作用。由於知識產權的保護，有些尖端的設備和人才的交流將有一定的中斷，可能影響中國科技進步的速度。

因而，北京亦樂見中美能夠達成協議。