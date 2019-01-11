【再教育營】和田服裝公司被揭聘營內維族人　美公司宣布中斷合作

專向美國大學供應學生運動服的獾牌運動服公司（Badger Sportswear）日前宣布，切斷與新疆和田泰達服裝公司的生意往來，因該新疆公司被指僱用「再教育營」的維吾爾人製作運動服。

新疆和田泰達服裝公司被指僱用「再教育營」的維吾爾人製作運動服。（資料圖片）

和田泰達董事長：僅僱用了技能中心「培訓人員」

位於北卡羅來納州的獾牌運動服公司日前在官網聲明說，有鑑於與和田泰達服裝公司往來引起的爭議，獾牌將不再與和田泰達有生意往來，也不再從當地進口任何運動服商品。聲明還表示，「我們將不再從我們的庫存中發送和田泰達服裝公司的任何產品」，並指和田泰達供應的產品僅佔獾牌運動服年度銷售額1%。

美媒《美聯社》去年底曾經追蹤採訪到一批從新疆運到美國北卡羅萊納州的貨物，該批貨物是美國獾牌運動服公司（Badger Sportswear）的商品。和田泰達董事長吳洪波在報道聲稱，該公司與當地政府的一個職業技能教育培訓中心雖在同一個建築物裡，但該公司沒有從事「再教育營」的活動，僅是從技能中心僱用了20至30名「培訓人員」而已。

對於獾牌運動服公司暫停與新疆和田泰達服裝公司合作，陸慷認為這是基於錯誤訊息所作的決定。（資料圖片）

外交部：停與中國貿易往來是可悲的

中國外交部發言人陸慷昨日（10日）在例行記者會上曾表示：「如果美聯社報道提及的這家企業是基於錯誤的訊息停止和中國開展貿易往來，我認為對這家企業來說是可悲的」，當時陸慷所指的獾牌運動服公司。

據美媒《紐約時報》早前曾報道，愈來愈證據顯示，關押維吾爾族等少數民族的新疆「再教育營」內，正出現一個強迫勞動體系，被拘押者被迫提供無償或低價的勞動，產品並可能銷往海外。報道提到，被強迫勞動者從事的大多是服裝製作，工資低、工作條件差，他們稱這些工廠為「黑工廠」。