十九屆中紀委三次全會召開　習近平提出今年反腐6項任務

據新華社今天（11日）報道，中共第十九屆中紀委第三次全體會議，11日至13日在北京舉行，中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在會議上發表重要講話。
習近平出席十九屆中紀委三次全會，發表重要講話。（新華社）
習近平強調2019年是中華人民共和國成立70周年，是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年。要繼續推進全面從嚴治黨，繼續推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。習近平就此提出6項任務：
自中共十九大以來，中紀委國家監委已將70多名中管官員拉下馬。（資料圖片）
一是深入貫徹落實黨的十九大精神，不斷強化思想武裝。堅持用新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，經常對表對標，及時校准偏差。各級黨組織要旗幟鮮明堅持和加強黨的全面領導，堅持黨中央重大決策部署到哪裡，監督檢查就跟進到哪裡，確保黨中央令行禁止。
二是加強黨的政治建設，保證全黨集中統一、令行禁止。要貫徹落實新形勢下黨內政治生活若干准則，發展積極健康的黨內政治文化。要把力戒形式主義、官僚主義作為重要任務。各地區各部門黨委（黨組）要履行主體責任，緊盯形式主義、官僚主義新動向新表現，拿出有效管用的整治措施。
三是弘揚優良作風，同心協力實現小康。要把剎住「四風」為鞏固黨心民心的重要途徑，對享樂主義、奢靡之風等歪風陋習要露頭就打，對「四風」隱形變異新動向要時刻防範。
習近平指出今年要加大金融領域反腐力度。（視覺中國）
四是堅決懲治腐敗，鞏固發展壓倒性勝利。要堅持靶向治療、精確懲治，聚焦十八大以來著力查處的重點對象，緊盯事關發展全局和國家安全的重大工程、重點領域、關鍵崗位，加大金融領域反腐力度，對存在腐敗問題的，發現一起堅決查處一起。要深化標本兼治，夯實治本基礎，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。
五是強化主體責任，完善監督體系。要深化國家監察體制改革，高質量推進巡視巡察全覆蓋，發揮派駐機構職能作用。各級黨委（黨組）特別是書記要強化政治擔當、履行主體責任，把每條戰線、每個領域、每個環節的黨建工作抓具體、抓深入。
六是向群眾身邊不正之風和腐敗問題亮劍，維護群眾切身利益。要做深做實做細市縣巡察和紀委監委日常監督，在實踐中拓展整治群眾身邊腐敗和作風問題工作，從具體人、具體事著手，將問題一個一個解決。
今日下午中共政治局常委、中紀委書記趙樂際代表中紀委常委會作了題為《忠實履行黨章和憲法賦予的職責努力實現新時代紀檢監察工作高質量發展》的工作報告。