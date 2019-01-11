十九屆中紀委三次全會召開　習近平提出今年反腐6項任務

據新華社今天（11日）報道，中共第十九屆中紀委第三次全體會議，11日至13日在北京舉行，中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在會議上發表重要講話。

習近平強調2019年是中華人民共和國成立70周年，是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年。要繼續推進全面從嚴治黨，繼續推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。習近平就此提出6項任務：

自中共十九大以來，中紀委國家監委已將70多名中管官員拉下馬。（資料圖片）

一是深入貫徹落實黨的十九大精神，不斷強化思想武裝。堅持用新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，經常對表對標，及時校准偏差。各級黨組織要旗幟鮮明堅持和加強黨的全面領導，堅持黨中央重大決策部署到哪裡，監督檢查就跟進到哪裡，確保黨中央令行禁止。

二是加強黨的政治建設，保證全黨集中統一、令行禁止。要貫徹落實新形勢下黨內政治生活若干准則，發展積極健康的黨內政治文化。要把力戒形式主義、官僚主義作為重要任務。各地區各部門黨委（黨組）要履行主體責任，緊盯形式主義、官僚主義新動向新表現，拿出有效管用的整治措施。

三是弘揚優良作風，同心協力實現小康。要把剎住「四風」為鞏固黨心民心的重要途徑，對享樂主義、奢靡之風等歪風陋習要露頭就打，對「四風」隱形變異新動向要時刻防範。