【真相大白】老舍提名文學獎傳聞破滅　諾獎名單解禁：從未入圍

內地一直有傳聞指，著名文學作家老舍曾進入1968年諾貝爾文學獎的提名名單，並在內部投票獲得第一名，但由於老舍於1966年投湖自盡，諾獎又規定只頒發給在世的人，當年才讓日本作家川端康成「撿了便宜」，獲得諾貝爾文學獎。 不過，根據諾貝爾獎的保密規定，評選過程要在50年後才能對外公布。因此這則傳聞從未獲得官方佐證，真假不明。直到當年的諾貝爾獎檔案獲得解禁，才證實當年的提名名單並無老舍，傳言宣告破滅。

1968年諾貝爾文學獎檔案資料公開，顯示老舍並未入圍。（NHK）

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根據學者傅光明的追查和考據，最早將「老舍與1968年諾貝爾獎失之交臂」的說法傳入中國的，是日本人藤井榮三郎，時為1981年4月，他在訪問北京時，把這種說法告知老舍夫人及其子舒乙。

藤井榮三郎的消息來源則是其閱讀的一本日本文藝雜誌。雜誌上有一名日本國際筆會的作家，聲稱自己從瑞典大使館友人的電話中得知，因老舍去世川端康成才獲獎的消息。這種說法此後便流傳開來，連老舍兒子的舒乙都稱消息屬實。

應日本時事通信社的請求，瑞典學院近日向該機構解密了1968年諾貝爾文學獎的檔案資料，公布了當年的被提名者、短名單和選拔過程。報道指，1968年諾貝爾文學獎的候選人總數為83人，最終候選名單有6位候選人，包括英國詩人奧登（W.H. Auden）、法國小說家馬爾羅（Andre Malraux）、愛爾蘭劇作家塞繆爾·貝克特（Samuel Beckett）等人，並無老舍的名字。

檔案曝光後，內媒《新京報》向瑞典學院檔案人員電郵查詢此事，亦得到答覆指，老舍並未入圍諾貝爾文學獎。在諾獎官網上，亦查找不到老舍曾獲得提名的資料。這段被誤傳了50年的謠言，自此終於真相大白，不少內地網民指出，即便老舍未獲提名，亦無損他的文學成就和地位。

網民熱議：

所以說村上春樹陪跑的都歇歇吧，提名壓根就是謠傳。 諾獎也不能代表一切吧 老舍先生並不需要諾貝爾獎來肯定自己 我一直記得是說沈從文啊

老舍，本名舒慶春，1899年生於北京，代表作《駱駝祥子》《四世同堂》《茶館》等。1966年文革期間，老舍被紅衛兵批鬥，而後於太平湖畔跳湖自盡，終年67歲。1978年初，老舍得到平反，恢復了「人民藝術家」的稱號。 老舍小檔案

（日本時事通信社／新京報／觀察者網）