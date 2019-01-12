【習五點】崔天凱：一國兩制是最佳法案　籲美慎重處理涉台議題

中國駐美大使崔天凱當地時間周五（11日）在使館舉辦座談會。他在會上表示，中共總書記習近平早前的對台講話對中美關係中的台灣問題具重大指導意義，並畫出不容逾越的紅線。他又希望美方尊重、歡迎、支持中方在台灣問題上的政策主張。

崔天凱認為，習近平早前的對台講話對中美關係中的台灣問題具重大指導意義。（中央社）

對習講話有四大體會

中國駐美大使館當地時間周五（11日）舉辦習近平對台談話座談會。崔天凱會上分享了對習近平談話的體會，以及談論美中關係，約有40名兩岸僑胞與學生出席。

對於習近平的講話，崔天凱認為講話分別昭示了祖國必然統一的歷史大勢，亦提出了新時代對台政策主張，同時充分展現對台灣同胞的誠意、善意，也表明了維護國家和民族核心利益的堅定決心。

崔天凱表示和平統一、一國兩制是實現國家統一的最佳法案，強調兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞家裡的事，「得要家裡人商量着辦」，屬中國內政，不容外來干涉。對於習近平在講話中提到不承諾對台放棄使用武力，崔天凱指出習近平是針對外部勢力干涉，以及極少數台獨分裂分子和其分裂活動，更強調台獨是歷史逆流、是絕路。

習近平提出探索一國兩制台灣版本，引發台灣社會熱議。

籲美方以實際行動維護中美關係及台海穩定

崔天凱又特別呼籲美方，希望美國尊重中國的核心利益與中國人民的民族情感，支持中國在新時代台灣問題的政治主張，恪守一個中國原則與中美三公報精神，慎重妥善處理涉台問題，以實際行動維護中美關係大局與台海和平穩定。台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。經驗表明，台灣問題處理得好，中美關係發展就會更加順暢，反之就會遭遇波折。

他又希望兩岸青年團結友愛、攜手打拚，共同追夢、築夢、圓夢，共同為探索「一國兩制」台灣方案貢獻智慧。

（中央社/聯合新聞網）