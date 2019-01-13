內地流行天價石首魚花膠　學者拆解真相：蛋白質而已

近年有環保團體指出，內地流行以昂貴的石首魚花膠送禮，而去年內地海關也查獲多宗石首魚花膠走私案。官媒《科技日報》近日發表的報道引用學者意見稱，石首魚花膠並非珍貴藥材，食用石首魚花膠不過是攝入了一些蛋白質而已。

石首魚僅分布於墨西哥加利福尼亞灣。（墨西哥聯邦環境檢查署）

石首魚又名加州犬型黃花魚或麥氏托頭石首魚，僅分布於墨西哥加利福尼亞灣。這種魚每年只產卵一次，加之生長緩慢，平均5年以上才能讓群落數量翻倍。種群較長的繁殖周期是其數量稀少的一個客觀原因。

石首魚生有強大肌肉的鰾，而魚鰾的乾製品稱魚膠，也稱魚肚、花膠。近年來由於民間傳說石首魚魚肚極富營養和藥用價值，具有抗衰防癌止血等奇效，故被認為是絕佳的補品。由此，以往數量還算豐富的石首魚，卻因人們密集的捕魚行為使牠們變得稀有。

去年12月，廣東江門、海寧查獲一宗特大走私加利福尼亞灣石首魚魚鰾案，現場扣查魚鰾444.3公斤。（網絡圖片）

在2018年，石首魚魚鰾走私案更一個接著一個發生：

2月1日，上海浦東國際機場逮獲兩人走私攜帶加利福尼亞灣石首魚魚鰾97包入境，價值220餘萬元（人民幣，下同）； 8月24日，廣東江門海關緝私局查扣廣西兩名疑犯，因其參與走私2621片加利福尼亞灣石首魚魚鰾，價值估算為1.5億多元； 12月27日，廣東江門、海寧查獲一宗特大走私加利福尼亞灣石首魚魚鰾案，現場扣查魚鰾444.3公斤，案值約1.82億元。

專家：不同魚類的魚鰾成分一樣

關於魚鰾的營養價值，中國工程院院士張伯禮表示，「硬骨魚類大多數都有魚鰾，主要成分為膠原蛋白質」。人體通過攝入魚鰾，也就是補充膠原蛋白質，通過水溶性的形式貯存在體內，增強新陳代謝，提高抵抗力。

中國農業大學動物醫學院教授趙明德又解釋，「魚鰾是可以入中藥的，但是富含膠原蛋白的食物都能促進生長發育，不一定非要從魚鰾裏提取。即便食用了一些石首魚的魚鰾，也不過是攝入了一些蛋白質而已」。同時，趙明德指出石首魚魚鰾並非珍貴藥材，他補充說：「無論是小金魚，還是加灣石首魚，魚鰾成分都一樣，只是大的魚鰾大，好提取而已」。

（《科技日報》）