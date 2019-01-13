新華社評十九屆中紀委三次全會：狠剎「四風」　嚴懲腐敗

第十九屆中紀委第三次全體會議上周五（11日）起一連3日（11日至13日）在北京舉行，會議將部署中央今年的反腐工作。 官媒新華社昨日（12日）發表題為「狠剎『四風』，嚴懲腐敗─學習貫徹習近平總書記在十九屆中央紀委三次全會重要講話精神」的評論文章，表示「四風」（形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風）問題具有頑固性、反覆性，反「四風」一刻也不能鬆懈。

國家主席習近平出席十九屆中紀委三次全會，發表重要講話。（新華社）

文章指，堅決同消極腐敗現象作鬥爭，確保中國共產黨永葆清正廉潔的政治本色，這是改革開放40年來從嚴管黨治黨的寶貴經驗之一。不斷推進自我革命，勇於直面自身存在的問題，以刮骨療毒的決心和意志消除一切損害中國共產黨的先進性和純潔性的因素，就能夠形成黨長期執政條件下實現自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高的有效途徑。

文章稱，十八大以來作風建設取得了一系列重要成果，「四風」氾濫的問題得到有效遏制。但也要清醒看到，「四風」問題具有頑固性、反覆性，隱形變異新動向更不能忽視，反「四風」一刻也不能鬆懈。當前，要把力戒形式主義、官僚主義作為重要任務，對享樂主義、奢靡之風等歪風陋習露頭就打，拿出有效管用的整治措施，時刻防範各種新動向新變異。

文章又稱，面對新形勢新任務，要聚焦十八大以來著力查處的重點對象，緊盯事關發展全局和國家安全的重大工程、重點領域、關鍵崗位，對存在腐敗問題的，發現一起堅決查處一起。

（新華社）