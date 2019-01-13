【打工仔福音？】河北探索實行每周放假兩日半　以促進消費

河北省政府日前公布，將在有條件的地區探索實施每周放假2.5日，將周五下午加周末連成「2.5天小長假」，以增強消費，促進經濟發展。

河北探索實行每周放假2.5日，以促進消費。圖為河北省張家口市崇禮縣的滑雪場。（視覺中國）

河北省近日印發「河北省關於完善促進消費體制機制實施方案（2019-2020年）」，提出上述措施。河北省政府表示，方案旨在加快破解制約全省居民消費最直接、最突出的體制機制障礙，培育新的消費增長點，增強消費對經濟發展的作用，保持全省經濟健康發展。

方案在「進一步放寬服務消費領域市場准入」中的旅遊領域提出，建議落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假和彈性作息，在有條件的地區探索實施周五下午加周末的「2.5天小長假」措施。

「2.5天小長假」是指在每周40小時工作時間的前提下，將周五下午工作時間提前安排到其他工作日中，使周五下午可以與周末結合外出度假。據報道，國務院辦公廳早在2015年就在「關於進一步促進旅遊投資和消費的若干意見」中，首次提出2.5天小長假，不過目前僅有部分國企和事業單位能做到。

網民熱議：

「別羡慕了，河北好多地方連雙休都做不到。」 「重點是有條件的地區，大家都沒條件，行了，這事兒算過去了。」 「雙休都沒有讓我如何期待2.5天。」 「有甚麽用，還不得加班？」

（綜合報道）